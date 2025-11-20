Más Información

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

La tabasqueña avanzó esta noche al grupo de 30 finalistas de Miss Universo, donde ahora tendrá que ir enfrentando etapas que contemplan preguntas de diversas índoles.

El nombre de Fátima comenzó a sonar fuerte, de manera mediática, cuando a principios de este mes fue insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien le reclamó no estar compartiendo publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Fátima se defendió, denunció el ataque y fue apoyada por varias de sus compañeras, quienes abandonaron el evento donde sucedieron los hechos.

Esta noche, durante su presentación en Miss Universo, Fátima se salió de la “normalidad” y gritó un ¡Viva México!, cuando el resto de participantes se limitaron a sólo decir el nombre de su pais procedente.

La joven de 24 años es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda. Durante una entrevista reveló haber tenido una infancia difícil, pues le hacían bullying y reconoció haber tenido dislexia, además de padecer déficit de atención e hiperactividad.

Lee también

La tabasqueña Fátima Bosch avanzó esta noche al grupo de 30 finalistas de Miss Universo, donde ahora tendrá que ir enfrentando etapas que contemplan preguntas de diversas índoles.

El nombre de Fátima comenzó a sonar fuerte, de manera mediática, cuando a principios de este mes fue insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien le reclamó no estar compartiendo publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Fátima se defendió, denunció el ataque y fue apoyada por varias de sus compañeras, quienes abandonaron el evento donde sucedieron los hechos.

Esta noche, durante su presentación en Miss Universo, se salió de la “normalidad” y gritó un ¡Viva México!, cuando el resto de participantes se limitaron a sólo decir el nombre de su pais procedente.

Vietnam que tenía como representante a una modelo transgénero no avanzó en el top . Sin embargo Solange, Miss Rwanda sí avanzó en el concurso de belleza.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Miss Universo: Fátima Bosch, Miss México, participará lesionada, ¿qué le pasó? Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Miss Universo 2025: Fátima Bosch, Miss México, participará lesionada, ¿qué le pasó?

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]