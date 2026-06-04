Un juez de control ratificó la prisión preventiva oficiosa a Maikol, Salvador, Laura, Luis, Manuel, Elda, Montserrat y Lilia "N", los ocho presuntos integrantes de la banda criminal “Del Caballito”, dedicada al a la emisión de facturas falsas y al lavado de dinero, detenidos hace unos días por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, los vinculó a proceso por el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, luego de que la defensa de los imputados se acogiera a la duplicidad del término constitucional.

Dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy informó que expuso los datos de prueba idóneos en contra de probables integrantes de la red delictiva “Del Caballito”, quienes fueron presentados ante el juez por su presunta participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.

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De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, a estas personas se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva en mención, dedicada a hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol "N" y a Salvador "N".

Indicó que por dichos acontecimientos, se pudieron obtener órdenes de aprehensión en su contra, mismas que fueron cumplimentadas en días pasados al ejecutar decenas de cateos en diferentes inmuebles localizados en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron 21 domicilios, 14 vehículos, entre ellos dos motocicletas, un total de 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, ⁠⁠370 soles, seis mil 120 euros y mil⁠ 050 coronas danesas.

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Según esta última Fiscalía, la red de facturación de “Del Caballito” era operada por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal mediante sus propios despachos, ofreciéndole a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.

Para lograrlo, crearon empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresaba flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.

Después las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los trabajadores de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permitía ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercutió en la afectación a la Hacienda Pública.

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Estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refieren que el monto de las facturas falsas generadas por la red “Del Caballito”, ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para Tlaxcala.

El esquema de operación plantea que beneficiarios de la marca crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil, por medio de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral.

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