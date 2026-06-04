La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desplegará personal en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante la Copa Mundial de Futbol 2026, al tiempo que llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar los derechos humanos de visitantes, turistas, periodistas, trabajadores y habitantes de dichas ciudades.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Rosario Piedra Ibarra indicó que acompañará el desarrollo de la justa deportiva con acciones de observación, atención y protección de derechos humanos en aeropuertos, centrales camioneras, puntos de revisión migratoria, estadios, espacios de actividades alternas y estaciones migratorias provisionales.

La CNDH indicó que el Mundial debe celebrarse en un entorno de respeto a la dignidad humana, la igualdad y la justicia social, a causa de lo cual exhortó a las autoridades a garantizar el libre tránsito de las personas, la seguridad en espacios públicos y la protección de periodistas, comunicadores y creadores de contenido.

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Además, pidió fortalecer las acciones de prevención y atención ante posibles casos de trata y explotación de personas, peligros que organismos internacionales han identificado de forma recurrente en eventos deportivos de gran magnitud.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que ha recibido y documentado quejas relacionadas con posibles afectaciones derivadas de la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026. Entre ellas, mencionó reportes de vecinos de zonas cercanas a los estadios acerca de aumentos acelerados en los costos de vivienda y restricciones en el uso de espacios públicos.

También refirió que comerciantes informales, trabajadoras del hogar y personas en situación de calle en áreas de alta afluencia turística han enfrentado operativos de ordenamiento urbano cuyo impacto en sus medios de vida requiere seguimiento.

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La CNDH advirtió que el encarecimiento habitacional en las ciudades sede puede afectar de manera desproporcionada a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y comunidades indígenas asentadas en zonas urbanas.

Igualmente, llamó a la Federación Internacional de Futbol Asociación y a las instancias organizadoras del torneo a habilitar mecanismos accesibles de denuncia y protección para personas en situación de vulnerabilidad, así como a incorporar a organizaciones civiles y colectivos vecinales en los espacios de decisión relacionados con el evento.

La CNDH informó que implementó una campaña nacional de difusión con el fin de prevenir la trata de personas y promover una cultura de respeto a los derechos humanos durante el Mundial. Entre las acciones previstas se encuentran la transmisión de mensajes en medios de comunicación, la distribución de la cartilla “Mundial con Paz y Derechos” y la difusión de materiales informativos.

Y reiteró que cualquier persona, mexicana o extranjera, podrá solicitar orientación, asesoría o presentar quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a través de sus oficinas, líneas telefónicas y plataformas digitales durante el desarrollo de la competencia.

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