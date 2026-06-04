La reforma a la reforma judicial que permitirá a los actuales magistrados de la Sala Superior del TEPJF es contra la Constitución y no refleja a un Estado democrático, aseveró Diego Valadés, exprocurador general de la República e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Entrevistado previo al acto conmemorativo por el aniversario luctuoso de Manuel Camacho Solís, en el Senado de la República, cuestionó a la ampliación del periodo de los magistrados electorales incluida en la misma reforma, al considerar que contradice lo establecido por la Constitución mexicana.

“Es realmente incomprensible dentro del sistema constitucional mexicano que se haga este tipo de prórrogas cuando la Constitución era muy clara en cuanto a los límites establecidos”, apuntó.

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Indicó que incluso dentro de la fuerza política mayoritaria existen diferencias sobre esta decisión y estimó que eventualmente tendrá que ser corregida.

“Creo que en algún momento se tendrá que corregir lo que a todas luces es una decisión antidemocrática”, agregó el investigador de la UNAM

Cuestionado sobre si la ampliación del mandato de los magistrados podría interpretarse como un pago de favores tras las resoluciones del Tribunal Electoral que permitieron a Morena y sus aliados alcanzar una amplia mayoría legislativa, Valadés evitó emitir un juicio sobre las motivaciones políticas detrás de la medida.

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“Eso ya sería un pronunciamiento muy subjetivo”, respondió.

No obstante, insistió en que, más allá de las interpretaciones políticas, la decisión es incompatible con los principios de un Estado democrático y de derecho.

“Lo objetivo es que se trata de una decisión que no corresponde a un Estado democrático y Estado de derecho”, concluyó.

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