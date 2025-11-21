Más Información

El encuentro que durante meses alimentó conversaciones en redes sociales por fin sucedió, y lo hizo sin ruido ni anuncio previo. Esta noche, durante un evento organizado por la revista GQ, y coincidieron por primera vez.

Las artistas que alguna vez fueron rivales; y es que basta recordar que ambas sostuvieron una relación amorosa con Christian Nodal, parecían viejas amigas: no solo se saludaron y posaron juntas para la prensa; se abrazaron y como si entendieran lo que cada una vivió en su tiempo, se dedicaron una tierna mirada.

El momento fue dado a conocer por la propia "Beli", quien, a través de sus redes sociales compartió un video en el que se le puede ver en una breve charla con la argentina.

La española aparece en un traje rojo con plumas en las mangas; mientras que la argentina, fiel a su estilo más rockero, se dejó ver en un vestido negro con transparencias y brillos al frente.

No hubo tiempo de presentaciones formales, tampoco de una gran charla. El intercambio entre ellas fue corto, pero suficiente para detener a quienes estaban alrededor y crear especulaciones entre los fans sobre una posible colaboración, algo que la propia Belinda ya habría dejado entrever al comentar las publicaciones de Cazzu.

En Internet el video del encuentro ya empezó a viralizarse, y hay quienes, al ver juntas a estas dos estrellas de la música, han empezado a creer que una nuevo éxito se está cocinando.

