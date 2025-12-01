Más Información

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL: autor de cinco obras maestras

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL: autor de cinco obras maestras

De la mano de Volpi, Osorio y Viqueira, "Agamenón" es revisitado desde el mundo del narcotráfico

De la mano de Volpi, Osorio y Viqueira, "Agamenón" es revisitado desde el mundo del narcotráfico

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Eduardo Mendoza recibe la medalla Carlos Fuentes

Eduardo Mendoza recibe la medalla Carlos Fuentes

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

Los problemas legales no terminan para, pues, pese a haber salido victorioso de los tribunales el pasado 19 de noveimbre, cuando las autoridades estimaron que no sería vinculado a proceso legal, por los cargos en su contra, Universal Music ha presentado una ante el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.

El intérprete de “Los besos que te dí” es acusado por la disquera por la , supuestamente hasta 32 contratos relacionados con los derechos de las canciones que grabó cuando era parte de este sello.

Luego de que Diana Selene Medina Hernández, la Juez de Distrito, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en su función de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, dictara su veredicto en favor de la familia Nodal, Universal ha decidido continuar el embate legal.

Lee también:

Así mismo en el comunicado oficial del nuevo recurso utilizado por la disquera, se menciona que tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como los abogados de la parte acusadora, han presentado los documentos necesarios para continuar con el juicio, dejando a Christian y sus padres un espacio de tres días para dar respuesta formal.

“En el expediente que se sigue por la denuncia presentada por Universal Music Group México S.A. de C.V., en contra de la Familia Nodal, el órgano jurisdiccional en la causa penal número: 497/2025, recibió nuevas promociones procesales relacionadas con el avance del caso, entre ellas destaca que tanto la Fiscalía General de la República como la asesoría jurídica privada de la ofendida, interpusieron recurso de apelación contra la resolución dictada el pasado 19 de noviembre de 2025 por la Jueza Federal Diana Selene Medina Hernández……el asunto continúa su camino en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terrazas y Christian Jesús González Nodal”, explica el texto.

Liliana Cárdenas Tapia, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente fue la encargada de recibir la apelación por parte de Universal Musica que ahora esperan la respuesta de Christian y el resto de la familia Nodal que están implicados en el caso.

Lee también:

¿Qué es una apelación y que sigue para Christian Nodal?

Una apelación como la presentada por Universal Music, que se basó en el último párrafo del artículo 375 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, tiene como finalidad que la parte acusadora pueda presentar evidencias nuevas al juez para que revalorice su veredicto.

Esto quiere decir que la disquera tendría nuevas evidencias o argumentos que consideran podrían hacer que Christian Nodal y su familia sean finalmente vinculados a proceso judicial con relación a los cargos por falsificación de documentos y el derecho sobre los discos “Me Dejé Llevar”, “Ahora” y “Ayayay!”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan. Foto: AP

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley arrasa con espectacular vestido rojo de escote en Nashville

[Publicidad]