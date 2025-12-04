Más Información

En su reciente show en San Antonio, Texas, incluyó un cover interpretado en inglés y español; sin embargo, la elección no fue bien recibida por todos en redes sociales.

El esposo dellamó la atención luego de que circularan videos en los que aparece cantando “Stand by Me”, tema original de Ben E. King.

Aunque no es la primera vez que el cantante incorpora variaciones en su repertorio, lo que generó debate esta vez fue su pronunciación del inglés.

Algunos de los comentarios más recurrentes fueron: “Yo con tres clases de Duolingo”; “no se le entiende nada”; “y vendrán cosas peores, dice la Biblia”; “yo creo que empezó a ir a clases de ópera”; “¿qué dijo?”; “si no sabe inglés, ¿para qué canta en ese idioma?”.

Incluso hubo quienes aseguraron que había “destruido la letra y el ritmo” del tema.

El ex de Cazzu ha incluido otros covers en sus presentaciones, como “Brillas”, de Zoé, o “Devuélveme a mi chica”, de Hombres G.

@antoniog5288 @Christian Nodal rare cover ‘Stand by me’ #musica #mexico #nodal #nodalfans #concierto ♬ original sound - AnthonyG5288

El “Pa’l Cora Tour”

Nodal tiene programados varios conciertos este diciembre como parte de su gira “Pa’l Cora Tour” en Estados Unidos. Hoy jueves, 4 de diciembre ,se presentará en el Prudential Center, en Newark, Nueva Jersey, y mañana viernes en el EagleBank Arena, en Fairfax, Virginia.

La gira continuará el 12 de diciembre en el Allstate Arena, en Rosemont, Illinois (cerca de Chicago), y el 14 de diciembre en la Sames Auto Arena, en Laredo, Texas.

A pesar de las fuertes críticas hacia la vida íntima de Nodal y su esposa Ángela Aguilar, la pareja ha tratado de mantener el equilibrio.

Por su parte, la hija menor de Pepe Aguilar inició su gira “Libre Corazón” el 7 de noviembre de 2025 en Irving, Texas, aunque su primer concierto registró un auditorio casi vacío.

Durante su recorrido por Estados Unidos, la joven ha recibido múltiples muestras de cariño; recientemente, en Phoenix, el público coreó “No estás sola”, gesto que hizo que Ángela se arrodillara en el escenario, una imagen que rápidamente se viralizó en internet.

Sin decir palabra, Ángela también agradeció a sus músicos por el respaldo.

