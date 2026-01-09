Acostumbrada a mostrarse con una imagen cuidada sobre el escenario, Belinda compartió en redes sociales un vistazo a un procedimiento que forma parte de su rutina personal de bienestar y belleza.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó una imagen en la que se observa su brazo con una vía intravenosa conectada a una manguera transparente, acompañada del mensaje: “Empezando el año con mi rutina. Amamos”.

Foto: Instagram @belindapop

Posteriormente, la intérprete difundió otra imagen en la que aparece una máquina que libera gas a través de una manguera hacia un recipiente con agua.En esa misma publicación, Belinda señaló que se trata de una terapia con hidrógeno, la cual, de acuerdo con lo que compartió, le ayuda a fortalecer su sistema inmunológico, además de contribuir a la energía, el descanso y una "piel radiante".

La artista también mencionó que no es la primera vez que se somete a este procedimiento. “Llevo un par de años disfrutando de los beneficios”, escribió. Durante el proceso, además, estuvo acompañada por personal especializado.

Foto: Instagram Belinda.

¿Qué es la terapia con hidrógeno?

De acuerdo con información difundida por clínicas que ofrecen este tipo de servicios, la terapia con hidrógeno utiliza hidrógeno molecular (H₂), una molécula que puede ingresar a las células del cuerpo. Sus promotores señalan que este elemento tendría efectos relacionados con la reducción del estrés oxidativo y la inflamación, así como con el apoyo a la salud celular.

Sus promotores también mencionan que el hidrógeno molecular podría influir en procesos celulares vinculados con la regulación de la muerte celular programada, así como en la función mitocondrial, responsable de la producción de energía en las células.

Otros posibles efectos señalados incluyen apoyo a la claridad mental, al enfoque y a la función cognitiva, además de un papel potencial en procesos de detoxificación celular.

Métodos de administración

Según la información disponible, la terapia con hidrógeno molecular puede administrarse de distintas formas, entre ellas: infusiones intravenosas, inhalación de gas hidrógeno, consumo de agua enriquecida con hidrógeno, soluciones salinas, baños con hidrógeno y gotas de solución con hidrógeno.

Este tipo de terapia ha sido estudiada de manera experimental en diversas condiciones médicas, como enfermedades hepáticas, trastornos neurológicos, apoyo complementario en tratamientos oncológicos, enfermedades inflamatorias, salud cardiovascular, pulmonar y de la piel.

Beneficios y precauciones

Entre los beneficios que se le atribuye un eventual apoyo a la salud cardiovascular, respiratoria y cognitiva. En el caso de pacientes con cáncer, se ha explorado como un tratamiento complementario, no sustituto, para ayudar a mitigar algunos efectos secundarios de terapias convencionales.

En cuanto a la piel, se señala que podría contribuir a reducir algunos signos del envejecimiento asociados a factores como la exposición solar.

No obstante, especialistas advierten que este tipo de tratamientos debe realizarse con precaución, ya que podría interferir con ciertos tratamientos médicos o provocar efectos secundarios leves como mareos, fatiga, náuseas o tos temporal.

Cabe mencionar que se trata de una terapia emergente, por lo que aún se requieren más estudios clínicos para confirmar su eficacia y seguridad en un uso generalizado. Por ello, se recomienda consultar con un médico antes de someterse a este tipo de procedimientos.