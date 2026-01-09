Más Información

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

Centenarios de Jaime Sabines y José Alfredo, y otras celebraciones y conmemoraciones, marcan el 2026

Centenarios de Jaime Sabines y José Alfredo, y otras celebraciones y conmemoraciones, marcan el 2026

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

La casa familiar en la que se crió el cantante británico , situada en el barrio de Bromley, al sur de Londres, abrirá sus puertas al público como museo a finales de 2027, según anunció este viernes Heritage of London Trust (HOLT), un fideicomiso de restauración de patrimonio londinense.

Esta organización benéfica ha adquirido el inmueble gracias a una "generosa donación", según indicó en su página web, y está planeando restaurarla con el aspecto que tenía en los años 60, cuando Bowie vivió allí, y abrirla al público con el nombre de "Bowie's House" a finales de 2027.

La noticia se hizo pública coincidiendo con el que hubiera sido el 79 cumpleaños del cantante, este pasado jueves; y el décimo aniversario de su fallecimiento, que se cumple este sábado.

La directora del Heritage of London Trust, Nicola Stacy, aseguró en un video promocional del proyecto que esta casa es, potencialmente, uno de los lugares más significativos de la historia de Londres durante el siglo XX.

Lee también:

"Va a ser un lugar de enorme interés internacional para todos los fanáticos de la música alrededor del mundo. Estamos muy emocionados por tener la oportunidad de preservarlo y de presentárselo al público en un futuro", añadió.

Ubicada en el número 4 de Plaistow Grove de Bromley, esta casa adosada vio crecer al artista británico entre los 8 y los 20 años, entre 1955 y 1967, y también vivió su despertar creativo y musical. De acuerdo con la web del proyecto, es el lugar en el que "David Jones se convirtió en David Bowie".

Con la llegada de "Bowie´s House", el HOLT pretende convertir el inmueble en "un espacio vivo y creativo, en parte museo, en parte performance" y en un sitio de inspiración.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’. Foto: (Nathan Denette/The Canadian Press via AP, File)

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Tomada de redes sociales @angela_aguilar_

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, debuta como modelo estrella de Rihanna

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, desafía a su padre y debuta como modelo estrella de Rihanna

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad

[Publicidad]