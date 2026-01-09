Macaulay Culkin tenía 10 años cuando en el set de “Mi pobre angelito” pronunció dos frases que le dieron la vuelta al mundo y se convirtió en una clásica de fin de año: “este es mi deseo de Navidad: que mi familia desaparezca” y “feliz Navidad, inmundo animal”.

Y Miley Cirus contaba con 14 años al momento de protagonizar la serie “Hanna Montana” en la que su oración “¿Cómo dices que dijiste”? se volvió icónica entre sus fans y todavía pueden encontrarse imágenes de ambas en forma de meme.

Ambos dominaron la escena cinematográfica y televisiva en épocas distintas. Mientras Macaulay fue el niño adorado de la primera mitad de los 90s, Miley fue la adolescente divertida en los inicios del presente siglo.

Ahora, años después, tienen la misión de ser presentadores en la 83 entrega del Globo de Oro, que se realizará el próximo domingo para reconocer a lo mejor de la pantalla chica y grande.

Será ver a Macaulay, ahora de 45 años y Miley, de 33, demostrando que el tiempo pasa para todos y que como era una de las ideas de Sigmund Freud, la infancia es destino.

Lee también: Globos de Oro 2026: fecha, lugar y cómo ver la ceremonia en vivo

Cosa curiosa: Miley nació en 1992, justo el año que se estrenó la secuela de “Mi pobre angelito”. Así que de alguna manera Macaulay fue un ejemplo que Cyrus vio en cines y después en tv.

Macaulay no se dejó “perder” entrada su adolescencia, pues después de ser el travieso y valiente Kevin McAllister que defendía su casa de ladrones, se enroló como protagonista en la cinta “My girl” la que siguó la de suspenso “The Good son” y la versión live action del comic “Ricky Ricon”, cinta última por la que fue nominada a la Frambuesa de Oro, la antítesis del Oscar y que reconoce lo peor del cine.

Fue un visitante asiduo a la mansión de Michael Jackson, acusado posteriormente de abusar de niños, pero Macaulay siempre lo ha defendido asegurando que todo era mentira. Y como todo niño estrella, tuvo que emanciparse de alguna manera sobre todo de su padre, al que señaló de violento en su infancia. Incluso les impidió legalmente que ambos se hicieran cargo de su dinero, optando por un albacea.

En 2005 fue nominado por el canal VH1 como la segunda mejor estrella infantil de una lista de 100, de todos los tiempos.

Miley, en tanto, hija del músico country Billy Ray Cyrus, inició su carrera en ese ambiente cuando apenas tenía ocho años y su papá formaba parte de la serie “Doc”.

Tres años después decidió participar en un casting para una nueva serie de Disney sobre una adolescente que llevaba doble vida, entre la sencillez normal de una chica y su fama musical, que llevaría por título “Hannah Montana” y donde estaría por cuatro años.

Lee también: ¡Arranca temporada de premios internacionales de cine 2026 como los Oscar y los Globos de Oro!: checa el calendario oficial

Su carrera se desenvolvió entre los sets y giras de conciertos con canciones como “The climb” y “7 things” cuyo álbum debutó en el lugar número uno de la lista Bilboard en 2008, es decir, cuando ella tenía apenas 16 años.

Entre sus galardones infantiles se encuentran el BAFTA CHildren, de manera consecutiva 2008 y 2009; una nominación al Globo de Oro en 2009; el Guinnes por ser la artista más joven de la historia en tener un proyecto con múltiples semanas en el número uno del Billboard y el MTV Arista Revelación de 2008.

Lee también: Globos de Oro 2026: ¿Dónde ver las películas nominadas?

rad