La temporada de entrega de premios en el cine internacional vela armas. Esta semana los Globos de Oro, que entrega la prensa extranjera acreditada en Hollywood, dio a conocer a sus nominados a Mejor Película y con ellos comenzaron las apuestas entre los cinéfilos.

Varias de ellas seguramente accederán al Oscar, cuyas nominaciones se darán a conocer el mes próximo, pero ya desde ahora se especula sobre ellas.

Y en México al menos la mitad ya está disponible para ser vistas en pantalla grande y chica, mientras que algunas ya cuentan con fecha de lanzamiento comercial en los primeros días del 2026.

Aquí te decimos dónde y cuándo ver a las nominadas en la categoría principal.

En cines actualmente

“Bugonia”: Emma Stone aceptó raparse para un personaje femenino secuestrado por estar presuntamente inmiscuido en una invasión alienígena a la tierra.

“Nueva ola francesa” (“Nouvelle Vague”): Biopic del realizador francés Jean Luc Godard, ubicándose durante la preparación de “Sin aliento”, su cinta estandarte.

“Fue sólo un accidente” (“It was just an accident”): Ganadora de la Palma de Oro en Cannes pasado. Aborda las consecuencias que trae consigo el presunto reconocimiento, de un mecánico, hacia supuesto torturador.

En streaming

“Frankenstein”: ¿Hay algo más que decir de esta película, de la cual se ha escrito, hablado y visto mucho desde su estreno en Venecia?. Sólo desearle suerte al tapatío Guillermo del Toro, quien por muchos años persiguió la historia hasta que lo logró.

Dónde ver: Netflix

“Pecadores” (“Sinners”): Un fenómeno de taquilla por mostrar el vampirismo desde una óptica distinta a la tradicional, primero por estar ubicado en pueblo, después por realizarse gran parte de la historia en el interior de una cantina y, al último, por un final que nadie espera.

Dónde ver: HBO

Las que están por estrenarse

“Una batalla tras otra” (“One battle after another”): La nueva cinta de Leonardo DiCaprio, que cuenta la historia de un ex revolucionario que debe regresar a la actividad para acabar con viejo enemigos. Estrenó en cines en septiembre, pero apenas llegará a casa.

Lanzamiento streaming: 19 de diciembre en HBO.

“Valor sentimental” (“Sentimental Value”): Protagonizada por Stellan Skarsgard, muestra la relación entre un cineasta que quiere retomar su carrera, pero tiene conflicto con sus hijas.

Lanzamiento en cines: 25 de diciembre

“La única opción“ (“No other choice”): Película coreanada dirigida por Park Chan-wook, siendo una mezcla de thriller y comedia oscura. Sigue a un hombre despedido que se genera un trabajo extremo.

Lanzamiento en cines: 16 de enero.

“Hamnet”: La nueva película de la directora Chloe Zhao (“Nodmanland”), ahora sobre la vida del escritor William Shakespeare tras la muerte de su hijo.

Lanzamiento en cines: finales de enero.

“El agente secreto” (“O agente secreto): Apuesta brasileña que además luce como favorita al Oscar. Sigue a un profesor universitario que buscando reunirse con su hijo, descubre que ha sido espiado por los vecinos de su nuevo refugio.

Lanzamiento en cines: 26 de febrero

“Marty supreme”: Ficción basada en la vida del tenista de mesa, Marty Reisman. Es protagonizada por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow.

Lanzamiento en cines: No hay fecha confirmada para México.

