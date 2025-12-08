Más Información

Este lunes se revelaron los nominados a los , y entre los nombres que destacaron a nivel mundial aparecieron dos figuras mexicanas: Diego Luna y Guillermo del Toro.

La edición 83 de los Golden Globes se celebrará el domingo 11 de enero de 2026, con transmisión en vivo a través de HBO Max, y será conducida por la comediante y actriz Nikki Glaser.

Diego Luna vuelve a competir entre los grandes de la televisión

La trayectoria de Diego Luna con los Golden Globes ya dejó de ser una sorpresa. Por tercer año consecutivo, el actor mexicano logró colocarse entre los finalistas, esta vez como Mejor Actor en Serie Dramática por Andor, la producción del universo Star Wars que convirtió a su personaje, Cassian Andor, en uno de los más complejos del catálogo reciente.

Su historia con estos premios comenzó en 2023 como Mejor Actor, siguió en 2024 como Mejor Actor de Reparto por "La Máquina", la serie que protagonizó junto a Gael García Bernal y ahora se reafirma en 2026 como uno de los intérpretes más consistentes de su generación.

En esta categoría, competirá con:

  • Sterling K. Brown ("Paradise")
  • Gary Oldman ("Slow Horses")
  • Mark Ruffalo ("Task")
  • Adam Scott ("Severance")
  • Noah Wyle ("The Pitt")
Tom (Mark Ruffalo) es agente del FBI, con gran amor por su familia. Foto: HBO Max
Tom (Mark Ruffalo) es agente del FBI, con gran amor por su familia. Foto: HBO Max

Guillermo del Toro llega a los Globos con Frankenstein

Del lado del cine, el nombre de Guillermo del Toro volvió a dar de que hablar. Su versión de Frankenstein lo llevó a recibir dos nominaciones: Mejor Película de Drama y Mejor Director.

No es solo un reconocimiento a una obra, sino a una visión autoral que reconoce como supo transformar los monstruos en metáforas profundamente humanas.

En la categoría de Mejor Director, Del Toro enfrentará a:

  • Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra")
  • Ryan Coogler ("Pecadores")
  • Jafar Panahi ("Un simple accidente")
  • Joachim Trier ("Sentimental Value")
  • Chloé Zhao ("Hamnet")
Jacob Elordi y Guillermo del Toro en el rodaje de Frankenstein. Foto: Netflix
Jacob Elordi y Guillermo del Toro en el rodaje de Frankenstein. Foto: Netflix

Además, los abren un nuevo capítulo al incluir por primera vez la categoría de Mejor Podcast, ampliando su mirada del cine y la televisión hacia nuevos formatos de contenido.

Desce su creación en 1944, los premios han sido termómetro del entretenimiento global, y ahora buscan adaptarse a una industria en constante transformación.

