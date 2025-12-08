Los Ángeles. Aunque Hamnet, Sinners, One Battle After Another y Wicked: For Good lideran las predicciones, los Globos de Oro podrían dar un espacio destacado a producciones extranjeras como Sentimental Value y The Secret Agent, reflejando una temporada de premios más diversa.

La organización de estos premios anunciará hoy a los nominados de su 83ª edición.

El drama de horror Sinners, figura entre los títulos más repetidos en las primeras predicciones de la entrega a celebrarse el 11 de enero.