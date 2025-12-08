Más Información

Yolanda Zamora recibe Homenaje Nacional de Periodismo Cultural "Fernando Benítez"; reconoce sus 50 años de carrera

Yolanda Zamora recibe Homenaje Nacional de Periodismo Cultural "Fernando Benítez"; reconoce sus 50 años de carrera

La poeta Elsa Cross gana el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026

La poeta Elsa Cross gana el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026

Italia será el país invitado a la FIL Guadalajara 2026

Italia será el país invitado a la FIL Guadalajara 2026

Martin Parr, fotógrafo británico, muere a los 73 años

Martin Parr, fotógrafo británico, muere a los 73 años

Frank Gehry y la huella de su arquitectura alrededor del mundo

Frank Gehry y la huella de su arquitectura alrededor del mundo

En la FIL Guadalajara, 45 mil asistentes más que el año pasado: cifras preliminares

En la FIL Guadalajara, 45 mil asistentes más que el año pasado: cifras preliminares

Los Ángeles. Aunque Hamnet, Sinners, One Battle After Another y Wicked: For Good lideran las predicciones, los Globos de Oro podrían dar un espacio destacado a producciones extranjeras como Sentimental Value y The Secret Agent, reflejando una temporada de premios más diversa.

La organización de estos premios anunciará hoy a los nominados de su 83ª edición.

El drama de horror Sinners, figura entre los títulos más repetidos en las primeras predicciones de la entrega a celebrarse el 11 de enero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]