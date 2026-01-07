Más Información

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Comienza el año y, con él, la carrera por los premios más codiciados del cine y la televisión. vuelven a colocarse como el primer termómetro de la temporada, ese momento en el que Hollywood ensaya lo que podría repetirse rumbo a los. Aquí te contamos cuándo, cómo y dónde seguir la entrega sin perder detalle.

La edición 83 de los Globos de Oro llega con un mapa claro de contendientes. "One Battle After Another" (Una batalla tras otra) encabeza las nominaciones en cine con nueve menciones, mientras que en televisión la tercera temporada de "The White Lotus suma" seis. Para México, el nombre es , con "Frankenstein" compitiendo en categorías clave de Película y Dirección.

Este año habrá ausencias notables: Cynthia Erivo no asistirá por compromisos teatrales en Londres, aunque su trabajo en "Wicked: For Good" sigue entre lo más comentado.

Lee también:

Por segundo año consecutivo, la anfitriona será Nikki Glaser. Tras un debut bien recibido por la crítica, la comediante vuelve con un tono que promete humor directo y lectura fina del momento cultural.

En los premios honorarios, el Premio Carol Burnett será entregado a Sarah Jessica Parker por sus contribuciones a la televisión, particularmente por su trabajo como protagonista y productora en "Sex and the City" y sus continuaciones, una serie que fue reconocida en múltiples ocasiones por los Globos de Oro; mientras que el Premio Cecil B. DeMille se otorgará a Helen Mirren en reconocimiento a su carrera en cine y televisión, respaldada por décadas de trabajo y múltiples nominaciones y premios dentro de esta misma premiación.

Además de "One Battle After Another "(dir. Paul Thomas Anderson), destacan "Sentimental Value", "Sinners de Ryan Coogler", "Hamnet de Chloé Zhao", "Frankenstein de Del Toro" y "Wicked: For Good" de Jon M. Chu.

Lee también:

¿Cuándo son los Golden Globes 2026?

La cita es domingo 11 de enero de 2026, fecha que marca el pulso de lo que viene.

Como desde 1961, la ceremonia se realiza en el Beverly Hilton Hotel, uno de los escenarios más emblemáticos del glamour hollywoodense.

Horarios en México

  • Inicio: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Duración aproximada: 3 horas
  • Final estimado: 22:00 horas

Dónde ver los Golden Globes 2026 en vivo

  • Televisión de paga: TNT

Streaming: HBO

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Leonardo DiCaprio está “furioso con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro. Foto: (AP Photo/Chris Pizzello) / (AP Photo/Evan Vucci)

Leonardo DiCaprio está “furioso" con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro

Frase de Jimmy Kimmel que sacudió a su audiencia tras comparar a Trump con Maduro: "Criminal y dictador" Foto: AFP /AP

Frase de Jimmy Kimmel que sacudió a su audiencia tras comparar a Trump con Maduro: "Criminal y dictador"

Divorcio de Nicole Kidman: Keith Urban renuncia a los 17 millones de dólares del prenupcial y acuerdan custodia Foto: Nicole Kidman / IG

Divorcio de Nicole Kidman: Keith Urban renuncia a los 17 millones de dólares del acuerdo prenupcial y pactan custodia

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck

Kylie Jenner. Foto: AP

Kylie Jenner se ‘roba las miradas’ con ajustado vestido Versace y enamora a Timothée Chalamet

[Publicidad]