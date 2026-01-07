Ashley Tisdale pasó de interpretar a una de las villanas más icónicas de Disney a vivir una experiencia incómoda fuera de cámaras: sentirse excluida dentro de un grupo de mamás que, en teoría, debía ser su red de apoyo. Lo que comenzó como un espacio de contención tras la maternidad terminó recordando dinámicas que creyó superadas desde la adolescencia.

La actriz y cantante decidió hablar del tema en su blog publicado en "The Cut", donde expone cómo un grupo de mujeres (algunas también figuras públicas) se transformó con el tiempo en un entorno emocionalmente desgastante. La conversación explotó en redes, pero no siempre en la dirección correcta.

Tras convertirse en mamá por primera vez en 2021, Tisdale buscó algo que muchas mujeres necesitan en esa etapa: comunidad. Venía de un embarazo atravesado por la pandemia y, como ella misma relata, encontrar a otras mamás que vivían procesos similares se sintió como “haber encontrado a su aldea”.

Durante un tiempo, todo funcionó. Reuniones, cumpleaños infantiles, cenas y fotos compartidas en Instagram. Sin embargo, poco a poco empezaron los silencios incómodos: invitaciones que no llegaban, planes que descubría después en redes sociales y una sensación persistente de distancia.

“No era un evento aislado”, explica en su texto. Lo que más la afectó fue reconocer un patrón: al inicio del grupo, otra mamá solía quedar fuera. En ese momento no lo cuestionó. Años después, esa persona pasó a ser ella.

Ashley Tisdale relata cómo fue excluida de su grupo de mamás

La experiencia se volvió especialmente dura durante el posparto, una etapa emocionalmente frágil. Ashley cuenta episodios concretos que la marcaron: sentarse al extremo de la mesa lejos del resto del grupo, enterarse de reuniones después de que ocurrieron y, finalmente, no ser considerada para un plan organizado el mismo día del cumpleaños de su hija.

Intentó convencerse de que no era personal. Que quizá había razones válidas. Pero la repetición hizo imposible ignorarlo. “Me sentí congelada fuera del grupo”, escribe, describiendo una sensación que muchas mujeres reconocieron de inmediato.

Cansada y emocionalmente saturada, Tisdale decidió hacer algo que no siempre es fácil: poner límites. Envió un mensaje directo al grupo explicando que no quería seguir participando en una dinámica que le resultaba dañina: “Esto es demasiado de secundaria para mí”, escribió.

La respuesta no fue sencilla. Algunas integrantes intentaron “arreglar” la situación, otras minimizaron lo ocurrido.

Ashley Tisdale responde a teorías y versiones falsas en redes

Tras la publicación del blog, internet hizo lo suyo. Usuarios comenzaron a especular sobre quiénes formaban parte del grupo, mencionando nombres como Hilary Duff, Meghan Trainor o Mandy Moore. Incluso surgió una teoría que llevó la conversación a otro terreno: que el conflicto tenía un trasfondo político y que Ashley era simpatizante republicana o MAGA.

Su equipo salió a desmentirlo de forma tajante. No sólo aclararon que el texto no estaba dirigido a personas específicas, sino que también desmintieron cualquier vínculo con ideologías políticas. Ashley Tisdale es demócrata registrada y el ensayo nunca tuvo esa intención.

La propia actriz pidió no convertir su experiencia en un juego de adivinanzas. “Lo que creen que es verdad no se acerca ni un poco”, señaló.

Finalmente, dice que su teléfono “explotó” con mensajes de mujeres que habían vivido situaciones similares. Mamás que también lloraron por sentirse fuera de grupos que, en teoría, estaban ahí para sostenerlas.

“Ser mamá ya es lo suficientemente difícil. No deberías tener que preguntarte si la gente que te rodea realmente está de tu lado”, escribe.

