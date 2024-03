Ashley Tisdale anuncia que está embarazada por segunda ocasión

Ashley Tisdale, mejor recordada por su participación en "High School Musical", acaba de dar a conocer que está embarazada, luego de tres años de haber recibido a su primer hija, la pequeña Júpiter. Esta noticia se produce a unas cuantas semanas que suexcompañera Vanessa Hudgnes confirmará que está a la espera de su primer hijo.

Las actrices que hace poco más de década y media luchaban por hacerse un lugar en Hollywood, y cumplir con su sueño de ser famosas, ya lo han cumplido, y ahora se abocan a la vida familiar, como es el caso de Tisdale que, si bien, nunca ha dejado la actuación, sobre todo en sus proyectos de doblaje, desde hace unos años se ha alejado de las alfombras rojas y los eventos sociales.

En la actualidad, la actriz de 38 años se ha enfocado en la crianza de Júpiter Iris, que nació en el 2020, y su matrimonio con Christopher French, con quien lleva 10 años de casada.

Y ahora, la actriz de "Bring it on: in it to win it" ha confirmado que que esperaba a su segundo bebé.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en la que esta mañana compartió una fotografía a contraluz en la que aparece con una camisa blanca entreabierta, que deja ver su avanzado embarazo.

Junto a la fotografía escribió la leyenda:

"No podemos esperar a conocerte".

Tisdale hizo su última aparición pública el pasado 5 de abril, cuando fue vista caminando por las calles de Nueva York, a poco de ingresar a las instalaciones donde se graban el programa "Watch wath happens", momento en que mantuvo una botella cubriendo su vientre todo el tiempo.

Además, utilizó un atuendo completamente oscuro, que disimulaba su vientre creciente.

A raíz del nacimiento de su primera hija, la actriz sufrió de diástasis de rectos, un padecimiento provocado por el útero, luego de que este estire los músculos al abdomen y de la impresión que el estómago tiene una especie de cresta.

Su embarazo es anunciado semanas después de que Hudgnes, que no sólo fue su compañera de reparto en "High School Musical", sino una gran amiga suya anunciara que espera a su primer hijo, a lado de su esposo Cole Tucker.

