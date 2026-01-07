Más Información

volvió a mover las piezas delcon una revelación que tomó por sorpresa a los fans: los ya forman parte oficialmente del MCU. Tras avances centrados en personajes como Steve Rogers y Thor, el nuevo teaser de pone el foco en los mutantes y confirma un rumor que llevaba semanas circulando: el regreso formal de los X-Men del cine de Fox.

El adelanto está encabezado por Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto y James Marsden retomando a Scott Summers / Cyclops, marcando la primera aparición oficial de estas versiones dentro del MCU y cerrando un ciclo iniciado hace más de dos décadas con la saga original de X-Men.

Uno de los momentos más impactantes del teaser muestra la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos completamente destruida, reducida a escombros. En medio de ese paisaje, la escena que dominó la conversación en redes: Cyclops se quita el visor y libera una explosión óptica devastadora, mientras al fondo se distingue la silueta de un Centinela avanzando entre las ruinas.

Marsden aparece además con un traje azul y amarillo fiel a los cómics, dejando atrás los uniformes oscuros característicos de la trilogía original.

El avance también incluye una frase que resuena como presagio del conflicto central. “La muerte nos alcanzará a todos. Es lo único que sé con certeza. La pregunta no es si estás preparado para morir, sino quién serás cuando cierres los ojos”, dice Magneto en el tráiler.

Los X-Men que regresan… aunque no aparezcan en el teaser

Aunque el video se concentra en Xavier, Magneto y Cyclops, Marvel ya confirmó el regreso de otros personajes clave del universo mutante de Fox:

  • Channing Tatum como Gambit
  • Alan Cumming como Nightcrawler
  • Rebecca Romijn como Mystique
  • Kelsey Grammer como Beast

La gran incógnita es si estas versiones pertenecen al mismo universo visto en Deadpool & Wolverine o si se tratará de variantes dentro del multiverso.

"Vengadores: Doomsday", dirigida por Joe y Anthony Russo, será un evento multiversal centrado en Victor Von Doom, interpretado por Robert Downey Jr. La historia continuará en "Avengers: Secret Wars", proyecto que Kevin Feige ha señalado como el punto de partida de una nueva era para los mutantes dentro del MCU.

Las fechas ya están marcadas: "Vengadores: Doomsday" se estrenará el 18 de diciembre de 2026, mientras que "Secret Wars" llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

