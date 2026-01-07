Marvel volvió a mover las piezas del Universo Cinematográfico con una revelación que tomó por sorpresa a los fans: los X-Men clásicos ya forman parte oficialmente del MCU. Tras avances centrados en personajes como Steve Rogers y Thor, el nuevo teaser de "Vengadores: Doomsday" pone el foco en los mutantes y confirma un rumor que llevaba semanas circulando: el regreso formal de los X-Men del cine de Fox.

El adelanto está encabezado por Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto y James Marsden retomando a Scott Summers / Cyclops, marcando la primera aparición oficial de estas versiones dentro del MCU y cerrando un ciclo iniciado hace más de dos décadas con la saga original de X-Men.

Uno de los momentos más impactantes del teaser muestra la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos completamente destruida, reducida a escombros. En medio de ese paisaje, la escena que dominó la conversación en redes: Cyclops se quita el visor y libera una explosión óptica devastadora, mientras al fondo se distingue la silueta de un Centinela avanzando entre las ruinas.

Marsden aparece además con un traje azul y amarillo fiel a los cómics, dejando atrás los uniformes oscuros característicos de la trilogía original.

El avance también incluye una frase que resuena como presagio del conflicto central. “La muerte nos alcanzará a todos. Es lo único que sé con certeza. La pregunta no es si estás preparado para morir, sino quién serás cuando cierres los ojos”, dice Magneto en el tráiler.

Los X-Men que regresan… aunque no aparezcan en el teaser

Aunque el video se concentra en Xavier, Magneto y Cyclops, Marvel ya confirmó el regreso de otros personajes clave del universo mutante de Fox:

Channing Tatum como Gambit

como Gambit Alan Cumming como Nightcrawler

como Nightcrawler Rebecca Romijn como Mystique

como Mystique Kelsey Grammer como Beast

La gran incógnita es si estas versiones pertenecen al mismo universo visto en Deadpool & Wolverine o si se tratará de variantes dentro del multiverso.

"Vengadores: Doomsday", dirigida por Joe y Anthony Russo, será un evento multiversal centrado en Victor Von Doom, interpretado por Robert Downey Jr. La historia continuará en "Avengers: Secret Wars", proyecto que Kevin Feige ha señalado como el punto de partida de una nueva era para los mutantes dentro del MCU.

Las fechas ya están marcadas: "Vengadores: Doomsday" se estrenará el 18 de diciembre de 2026, mientras que "Secret Wars" llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

