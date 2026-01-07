Sin importar las críticas, Fernando Carrillo defiende su postura frente a la captura de Nicolás Maduro, y sale a las calles de Venezuela para buscar testimonios de sus compatriotas que, como él, apoyan la política del caraqueño; consideran que el país no ha estado bajo en yugo de una dictadura.

Con la intervención militar de EU, en territorio venezolano, y la detención del presidente y su esposa Cilia Flores, han sido muchas figuras públicas, incluidas celebridades, que se han pronunciado y tomado una postura frente a la situación, uno de ellos, ha sido el actor de telenovelas Fernando Carrillo.

Sin embargo, a diferencia del gran grueso de sus colegas, el actor ha mostrado simpatía por la política de Maduro, a quien describía como "gigante noble" (antes siquiera de que fuera detenido). afirmando que es un hombre honesto y que, junto a su esposa, hacen una pareja "hermosísima", postura que le ha merecido los señalamientos negativos de la mayoría.

Y, aunque como reconoció en una entrevista para Telemundo, es consciente de que, sus declaraciones, podrían poner en riesgo su carrera, pero su convicción ideológica ha sido más fuerte, por lo que salió a las calles de Venezuela a buscar a otros conciudadanos que compartan su convicción y, desde su perspectiva, demostrar al mundo que su país no ha padecido los daños colaterales del gobierno de Maduro, quien estuvo en el poder alrededor de 12 años.

El actor se trasladó a la ciudad de Zulia, específicamente, al Barrio de José Félix Rivas. Ahí, Carrillo buscó al apoyo de otros venezolanos que no sólo reprueban la transgresión a la soberanía de su país, sino que niegan haber vivido bajo una dictadura.

"No me pueden decir en mi cara, que aquí hay una dictadura, porque... ¿aquí hay dictadura, muchachos?", pregunta el actor a las personas que lo rodean.

Sólo una de ellas, con mucha discreción, y sin pronunciar palabra, mueve el dedo índice en señal de negación.

Otra mujer, más expresiva, fue abrazada por el actor, mientras ella afirmaba que la realidad en Venezuela no es como se cree en otras partes del mundo.

"Muy feliz, muy feliz de nuestro país, de verdad, le hago un llamado a todos ustedes, los periodistas, a toda la gente, de fuera de aquí, que vengan, que vengan a conocer el territorio, los paseamos donde ustedes quieran, para que vean la realidad que vivimos aquí, es un país de trabajo, un país de beneficio gracias al presidente".

"Amén, mi amor bello" remató él.

Las reacciones en redes son casi, por completo, en desaprobación. Estos son algunos comentarios que hay en sus redes:

"Cuando la gente se beneficia de la dictadura, o le pagan para hablar bien de ella".

"No se lo cree ni él mismo".

"Caerás también y jamás volverás a Venezuela".

"Lo único que hiciste en ese live, fue quedar como payaso, no convences a nadie".

"No ves la realidad, Carrillo".

En el caso de la cantante Karina, también venezolana, arremetió contra el actor, cuando este habló de su apoyo a Maduro, su esposa y la presidenta encargada de su región, Delcy Rodríguez, con la que afirma haber sostenido un noviazgo; la intérprete le expresó que, en la actualidad, no tenía ninguna carrera que perder, pues, a su consideración, desde hace años, no realizaba ningún trabajo de reconocimiento.

