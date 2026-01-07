Más Información

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Sin importar las , defiende su postura frente a la captura de , y sale a las calles de Venezuela para buscar testimonios de sus compatriotas que, como él, apoyan la del caraqueño; consideran que el país no ha estado bajo en yugo de una dictadura.

Con la intervención militar de EU, en territorio venezolano, y la detención del presidente y su esposa Cilia Flores, han sido muchas figuras públicas, incluidas celebridades, que se han pronunciado y tomado una postura frente a la situación, uno de ellos, ha sido el actor de telenovelas Fernando Carrillo.

Sin embargo, a diferencia del gran grueso de sus colegas, el actor ha mostrado simpatía por la política de Maduro, a quien describía como "gigante noble" (antes siquiera de que fuera detenido). afirmando que es un hombre honesto y que, junto a su esposa, hacen una pareja "hermosísima", postura que le ha merecido los señalamientos negativos de la mayoría.

Lee también:

Y, aunque como reconoció en una entrevista para Telemundo, es consciente de que, sus declaraciones, podrían poner en riesgo su carrera, pero su convicción ideológica ha sido más fuerte, por lo que salió a las calles de Venezuela a buscar a otros conciudadanos que compartan su convicción y, desde su perspectiva, demostrar al mundo que su país no ha padecido los daños colaterales del gobierno de Maduro, quien estuvo en el poder alrededor de 12 años.

El actor se trasladó a la ciudad de Zulia, específicamente, al Barrio de José Félix Rivas. Ahí, Carrillo buscó al apoyo de otros venezolanos que no sólo reprueban la transgresión a la soberanía de su país, sino que niegan haber vivido bajo una dictadura.

"No me pueden decir en mi cara, que aquí hay una dictadura, porque... ¿aquí hay dictadura, muchachos?", pregunta el actor a las personas que lo rodean.

Sólo una de ellas, con mucha discreción, y sin pronunciar palabra, mueve el dedo índice en señal de negación.

Lee también:

Otra mujer, más expresiva, fue abrazada por el actor, mientras ella afirmaba que la realidad en Venezuela no es como se cree en otras partes del mundo.

"Muy feliz, muy feliz de nuestro país, de verdad, le hago un llamado a todos ustedes, los periodistas, a toda la gente, de fuera de aquí, que vengan, que vengan a conocer el territorio, los paseamos donde ustedes quieran, para que vean la realidad que vivimos aquí, es un país de trabajo, un país de beneficio gracias al presidente".

"Amén, mi amor bello" remató él.

Las reacciones en redes son casi, por completo, en desaprobación. Estos son algunos comentarios que hay en sus redes:

"Cuando la gente se beneficia de la dictadura, o le pagan para hablar bien de ella".

"No se lo cree ni él mismo".

"Caerás también y jamás volverás a Venezuela".

"Lo único que hiciste en ese live, fue quedar como payaso, no convences a nadie".

"No ves la realidad, Carrillo".

En el caso de la cantante Karina, también venezolana, arremetió contra el actor, cuando este habló de su apoyo a Maduro, su esposa y la presidenta encargada de su región, Delcy Rodríguez, con la que afirma haber sostenido un noviazgo; la intérprete le expresó que, en la actualidad, no tenía ninguna carrera que perder, pues, a su consideración, desde hace años, no realizaba ningún trabajo de reconocimiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Leonardo DiCaprio está “furioso con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro. Foto: (AP Photo/Chris Pizzello) / (AP Photo/Evan Vucci)

Leonardo DiCaprio está “furioso" con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro

Frase de Jimmy Kimmel que sacudió a su audiencia tras comparar a Trump con Maduro: "Criminal y dictador" Foto: AFP /AP

Frase de Jimmy Kimmel que sacudió a su audiencia tras comparar a Trump con Maduro: "Criminal y dictador"

Divorcio de Nicole Kidman: Keith Urban renuncia a los 17 millones de dólares del prenupcial y acuerdan custodia Foto: Nicole Kidman / IG

Divorcio de Nicole Kidman: Keith Urban renuncia a los 17 millones de dólares del acuerdo prenupcial y pactan custodia

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck

Kylie Jenner. Foto: AP

Kylie Jenner se ‘roba las miradas’ con ajustado vestido Versace y enamora a Timothée Chalamet

[Publicidad]