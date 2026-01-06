Más Información

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Centro Kalan, gran pendiente de la Secretaría de Ciencia

Los Reyes Magos, en el MUNAL

En Cierto hombre, Keiichiro Hirano habla de la identidad

“La poesía nos permite sacar la oscuridad”: Martine Audet

“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

sorprendió por sus más recientes declaraciones en las que afirmó que fue pareja sentimental de , , durante tres años. El actor expresó que, a la luz del tiempo, ha caído en la cuenta que la política fue "el gran amor de su vida".

En una entrevista que el actor venezolano concedió a "Pique y se extiende", habló de su postura frente a la detención de Nicolás Maduro y la en su país; Carrillo ha sido una de las pocas figuras que se ha mostrado en favor de la política del presidente, imputado por el presunto delito de narcoterrorismo.

"Van a tener que demostrar esas acusaciones que son falsas, me molesta y yo, me juego mi carrera, porque me gusta estar del lado del débil, el presidente y su esposa (Cilia Flores) son una pareja hermosísima, los tienen castigados", dijo para el programa.

Esto llevó a que "Noticias Oriente" contactara a Carrillo que impactó al aseverar que conocía muy bien a Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Venezuela y mano derecha de Maduro, debido a que, en el pasado, sostuvieron un noviazgo, respuesta que anonadó al entrevistador.

"Ya la historia delatará a los traidores, yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso..., la conozco, la conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien, fue mi pareja".

Fue entonces que, atónito, el periodista trató de indagar más acerca del presunto vínculo que habría unido al actor de telenovelas con la política venezolana, con la que afirmó haber compartido una relación de años.

"Así es (fuimos pareja sentimental), por tres años, es la mujer más inteligente, hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida, a esta edad, sabiendo como actúa, sabiendo como defiende a su familia, sabiendo como defiende a su patria, a sus amigos".

"Tú sabes que uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras", agregó.

La charla remató con la declaración del actor, a través de la que consideró que Rodríguez sabrá tomar la decisión más beneficiosa para el país, ya que, en la actualidad, existe la incertidumbre relacionada a si la política tiene contemplado entregar el petróleo de la región a EU.

"Cien por ciento hará lo que sea más beneficioso para solventar esta situación por la que pasamos, vamos a ver cómo se desarrolla esto, (...) ya van a ver lo que se le viene a esta nación (EU), que impone y eso sí, para mí, es una dictadura global".

