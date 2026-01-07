Ana de la Reguera no tiene pudor alguno en aceptar que es usuaria de aplicaciones de citas y, como todo en la vida, ha tenido tanto buenas como malas vivencias con quienes se queda de ver.

“O sea, no son mi única fuente (para conocer personas), pero sí las utilizo, llevo dos años haciéndolo y he tenido experiencias de todo tipo”, dice la veracruzana.

Y no es que esté buscando incesantemente una relación, pero acepta que a veces no puede abstraerse del ritmo en el que el mundo va marchando.

Junto a José María de Tavira, quien interpreta a un nuevo pretendiente. Foto: Videocine

Por eso cuando le llegó el guion de Un hombre por semana, inicialmente sólo para que expresara su opinión, no lo pensó dos veces y de inmediato dijo que quería participar en la cinta. Claro, añadiéndole algunas cosas que le han sucedido a ciertas “conocidas” de ella.

¿El resultado? Una comedia que estrena mañana y en la que interpreta a Mónica, una mujer que después de su divorcio intenta reestructurar su vida, y que a veces se dedica a cantar letras adoloridas como la de “Así no te amará jamás”, el éxito ochentero de Amanda Miguel.

“Como el personaje, que está en sus 40, he sentido la presión de la sociedad, de las amigas, de tener pareja. En mi caso estoy contenta (con su soltería) y el personaje también, aunque al principio le toma un tiempo salir fuera, pero como también dice, a veces es bonito estar con alguien que ‘te recoja del baño’”.

Directora debutante

La cinta es, además, su debut en la dirección de largometrajes. Lo hace en colaboración con el experimentado realizador Marco Polo Constandse (Cásese quien pueda).

Y, en ese sentido, Ana sabe que se vive una época en la que la mujer en el cine nacional tiene mayor presencia, tanto frente como detrás de cámaras, aspecto contrario a cuando ella inició en la actuación hace más de dos décadas. Pero comenta, aún falta más para consolidar.

“Creo que este guion todavía daba miedo a algunos porque era de, ‘¿cómo una mujer va a tener un hombre por semana si eso es algo que no pasa, aparentemente? Normalmente son los hombres los que tienen una por semana, siempre es al revés y nadie dice nada.

“Tuve la fortuna de que cuando inicié trabajé en Ladies’ night (2002), de Gabriela Tagliavini, y luego en Así del precipicio (2006), con Tere Suárez. O sea, tenía referencias cercanas de mujeres dirigiendo, pero claro, si he hecho 50 películas y sólo dos han sido de directoras, pues es casi nada”, lamenta.

Las estadísticas no mienten

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2024, que son las cifras más recientes, hubo en ese año 58 películas dirigidas por mujeres (entre ficción y documental), contra las cinco registradas únicamente en 2008.

Pero el documento sólo identifica 11 películas sobre violencia de género, resiliencia femenina, búsqueda de identidad y autonomía, construcción de sororidad y redes de apoyo, exploración de la maternidad y los vínculos intergeneracionales, presencia histórica y exilio, así como dignificación del trabajo.

“Vamos atrasados, por ejemplo, yo crecí con estas comedias románticas de los 80 y 90 como Cuando Harry conoció a Sally, de actrices como Meg Ryan, que eran protagonistas fuertes que no tenían quien les dijera qué hacer, y son películas que se han quedado atemporales, envejeciendo bien”, opina.

Ana sabe que para ir escalando las mujeres deben ganar posiciones, muchas veces a la fuerza. Ella debutó como directora de la serie, también de comedia, Ana, que escribió y protagonizó, porque el director titular, Marcelo Tobar (Oso Polar) enfermó en pleno rodaje.

“Y me quedé dirigiendo media temporada, que es como mes y medio y fue cuando dije, lo puedo hacer y lo hice”, recuerda.

“Luego también hice una participación especial para ViX en Papá soltero y cuando firmé contrato les dije que si había una tercera temporada yo quería dirigir algunos episodios, y dijeron que sí. Es la única manera de que una se va colando, y pues aquí me le colé a Polo”, añade entre risas.

La también protagonista de las series Capadocia (2008) y Narcos (2016) compartió a manera de broma que el director Marcelo Tobar le aseguró, además, que no volvería a trabajar con ella.

“Me dijo que no aceptaría ningún proyecto que yo le ofreciera, para que no se enfermara igual... y yo me quedara dirigiendo”, ironiza.

Martín Altomaro, Cynthia Klitbo, Epy Vélez y José María de Tavira integran el reparto del filme en el que además hace una participación especial Amanda Miguel.