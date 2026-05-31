El pleno del Congreso de la Ciudad de México reconoció a las pulquerías tradicionales como establecimientos mercantiles de impacto vecinal.

Las y los legisladores avalaron por unanimidad incluir a este tipo de giros, los cuales actualmente operaban sin reglas claras, en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.

Se precisa que las pulquerías tradicionales son establecimientos dedicados principalmente a la venta de pulque natural y curado, por lo que no se permitirá la venta de otras bebidas alcohólicas, ni la entrada a menores de edad. “De manera complementaria, se permitirá la venta de alimentos y botanas”.

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El horario de funcionamiento de estos lugares será de las 10:00 a las 22:00 horas; excepcionalmente, cuando realicen actividades culturales o artísticas expresamente autorizadas, podrán extender su horario hasta las 24:00 horas, sin que ello implique la modificación de su clasificación como giros de impacto vecinal.

Además, estos sitios quedarán exentos de contar con cajones de estacionamiento cuando se trate de establecimientos con superficie menor a 100 metros cuadrados o que se encuentren en inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y/o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

“Las pulquerías tradicionales realizarán exclusivamente su actividad principal para consumo dentro del establecimiento o para llevar, quedando prohibida la modalidad de barra libre. Se reconoce como parte inherente del giro la realización de actividades culturales, artísticas y académicas como presentaciones de libros, música en vivo, talleres, exposiciones y pláticas en sus instalaciones, sin que estas sean consideradas como un giro distinto o una irregularidad, siempre que se realicen dentro del horario permitido y sin alterar el orden público”, precisa el dictamen.

En los artículos transitorios de este dictamen se especifica que los propietarios de pulquerías tradicionales que cuenten con licencias de funcionamiento bajo otra denominación, como restaurante, bar, fonda u otro giro, podrán solicitar ante la alcaldía correspondiente la sustitución de su licencia por la de pulquería tradicional, mediante un procedimiento simplificado y sin costo adicional.

Además, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Consejería Jurídica deberán realizar las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles en un plazo no mayor a 90 días naturales, a efecto de armonizarlo con lo dispuesto en la reforma.

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Al fundamentar el dictamen, la diputada local de Morena, Elizabeth Mateos, recordó que el pulque es una bebida artesanal; además, su elaboración fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial, y recientemente se declaró el Día del Pulque en la Ciudad de México.

Precisó que este dictamen reconoce el valor cultural de las pulquerías tradicionales, pero, sobre todo, corrige una clasificación que había resultado inadecuada para su naturaleza, brindándoles mayor certeza jurídica y una regulación más acorde con la realidad.

“Se propone su reconocimiento como establecimientos de impacto vecinal, lo que permite contar con un marco regulatorio más congruente con su dimensión, su operación y su vinculación con las comunidades en las que se encuentran. Lo que hoy planteamos es algo muy sencillo, que la Ley distinga entre realidades distintas; no resulta razonable que a una pulquería tradicional se le exijan requisitos pensados para giros con una dinámica completamente diferente”, expuso.

mahc