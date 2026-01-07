Más Información

Como parte del tradicional , el productor , responsable de telenovelas como “Nadie como tú” y “Mi adorable maldición”, invitó a la prensa a una en Televisa San Ángel, donde compartió detalles sobre su más reciente proyecto, “Somos Familia”.

Este comenzó con el pie derecho, pues el productor aseguró que esta nueva producción es solo el inicio de muchos otros objetivos que se estarán construyendo a lo largo del año.

“Hablando del 2026 Bueno, pues básicamente en el caso personal, ahorita estoy totalmente enfocado en este proyecto. ‘Somos Familia’, este ya empezó, pues también a leer otras otras propuestas, que no se las quiero spoilear”, contó Nacho Sada.

Por su parte, , actriz que interpretará a Valeria, una periodista que se infiltrará en una familia para cuidar a su hija, a quien había dado en adopción cuando era joven, reveló que no desea que las cosas cambien en 2026 y que su mayor anhelo es que su vida permanezca tal como está junto a su pareja Nacho Redondo y su vida actoral.

“Siento que estoy en un momento bien bonito de mi vida. Entonces, mi único objetivo es que las cosas no cambien, que todo permanezca, así como está. Evidentemente sé que eso es una burbuja, que eso no va a pasar, pero me encantaría que nada cambie, que todo se quede así como está.”, contó Oka.

Al interpretar a una periodista, Oka Giner se enfrentó a un reto actoral al dividir la personalidad de su personaje entre su faceta como madre y como profesional de la investigación.

“El mayor reto es que ella cambia de personalidad con tal de cumplir un objetivo mucho más grande que es estar cerca de su hija que le arrebataron, ella tiene que hacerse pasar por otra persona, el mayor el mayor reto es cubrir este otro personaje que ella tiene.”.

“Somos Familia” llegará el próximo 26 de mayo de 2026 a través del Canal de las Estrellas y será protagonizada por Oka Giner y David Zepeda. La telenovela está basada en su versión argentina de 2024, coproducida por L.C. Acción Producciones y Telefe.

melc

[Publicidad]