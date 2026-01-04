Más Información

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

Joachim Trier y el afecto rabioso, por Jorge Ayala Blanco

No llegaron al 26..., por Lázaro Azar

vivió una de las noches más emotivas de su carrera este fin de semana durante los Premios de cine de Palm Spring; y es que, mientras fue homenajeado por su trabajo en "" confesó que, tanto él como su familia, atravesaban un duro momento: la muerte de su hermano.

Entre los aplausos del público, el mexicano subió al escenario para recibir el Visionary Award y, ahí, aprovechó su discurso para hablar de su reciente pérdida:

"Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí", dijo visiblemente conmovido.

Aunque, según información publicada por "The Hollywood Reporter", Del Toro evitó dar detalles sobre el fallecimiento, sí explicó que decidió asistir al evento porque la cinta conecta directamente con la situación que vive, pues habla del duelo y la transformación:

“La película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la última parte de la película, que dice que el corazón puede romperse, pero lo roto sigue vivo. Incluso un corazón roto bombea la sangre y te impulsa a seguir adelante".

Durante la ceremonia, el ganador del Oscar estuvo acompañado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, protagonistas de “Frankenstein”. El director no pasó por la alfombra roja y adelantó que podría ausentarse de algunos eventos durante la temporada de premios.

“Puede que no esté en algunas funciones, pero no en esta”, señaló al cerrar su mensaje. “Estoy aquí porque esto es familia. La vida te da una familia en el camino”, finalizó.

