Presidentes de Colombia, Cuba y Venezuela encabezan la entrega de "25 para el 25"

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

La Lagunilla revela vestigios de su pasado tlatelolca

El poderoso e inmortal fue derrotado por un pequeño y vulnerable caracol en la Cineteca Nacional.

La película del realizador tapatío no pudo superar a la animación “Memorias de un caracol” en asistentes, por lo que se quedó con el segundo lugar en la lista de cintas más vistas en el complejo exhibidor durante 2025.

Mientras “Frankenstein” registró 95 mil boletos vendidos globalmente en las tres sedes (Xoco, De las Artes y Chapultepec), “Memorias de un caracol” obtuvo 119 mil, en los mismos lugares.

La cinta sobre el monstruo reconstruido y que ahora opta al Globo de Oro y se apunta como una de las favoritas para el Oscar, comenzó las primeras semanas con llenos en salas, contabilizando tres funciones por día, pero comenzó a desinflarse a finales de noviembre.

Y los números obtenidos por el filme del caracol, en tanto, representan el 10% de la asistencia total en México, es decir, uno de cada 10 boletos que consiguió de manera formal, se vendieron en este circuito alternativo.

Las cifras corresponden hasta el 11 de diciembre, fecha hasta la cual se estrenaron más de 200 filmes en las sedes, de las cuales 77 fueron de manufactura mexicana.

El tercer sitio general en Cineteca fue para la animada “Flow”, ganadora en la pasada entrega del premio de la Academia, con 83 mil asistentes, seguida por “Anora”, con 40 mil.

En títulos nacionales la medalla de oro fue para “Soy Frankelda”, en stop motion, que contabilizó 45 mil butacas ocupadas, seguida por el reestreno de “Amores perros” en su 25 aniversario con 17 mil entradas y dejando en el tercer sitio a “No nos moverán”, filme que fue enviado a buscar un lugar en los premios Oscar (donde no pasó a la short list) y al Goya de España.

El cine nacional representó el 16% de asistencia a la Cineteca, es decir, dos de cada 10 boletos expedidos.

Durante el año que está por terminar, las tres sedes de la Cineteca contabilizaron globalmente 1.3 millones de boletos vendidos.

