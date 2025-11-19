Más Información

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

”, de , se alista para ser el primer lugar en en la . Ya ahora, en tan sólo un mes, suma cerca de 85 mil asistentes contabilizando las tres sedes de la institución, donde sus funciones siguen registrando llenos. Esta cifra ya la coloca en el segundo sitio de las más vista del año, superando a la animada “Flow” y ahora apuntando sus baterías a “Memoria de un caracol”, que acabó su corrida con 112 mil boletos adquiridos. Si la tendencia continúa, “Frankenstein” despertará el 1 de diciembre como la más exitosa. Y hasta ahora no hay fecha para que salga de la , por lo que sus exhibiciones podrían llegar hasta los primeros días de 2026, extendiendo su supremacía.

Esta imagen difundida por Netflix muestra al director Guillermo del Toro, a la izquierda, y Oscar Isaac en el set de "Frankenstein". FOTO: Ken Woroner/Netflix via AP.
Esta imagen difundida por Netflix muestra al director Guillermo del Toro, a la izquierda, y Oscar Isaac en el set de "Frankenstein". FOTO: Ken Woroner/Netflix via AP.

Chivas del Guadalajara quieren algo de Tony Dalton… su tiempo

Tony Dalton, del rechazo en más de 300 castings, a las telenovelas y el triunfo en “Better call Saul”
A lo quieren activo en el equipo profesional de futbol, Guadalajara. Y no se trata de que se ponga la playera o no, porque su equipo favorito lo tiene en secreto, sino que simplemente quieren que vaya siempre al estadio. ¿La razón? Cada que se presenta en él, las llamadas ganan el partido. Así que dentro del círculo de Amaury Vergara, dueño del equipo, bromean con que el actor de “Matando Cabos” haga un tiempo en su agenda ahora que comienza la fase final del torneo y aporte su energía a la escuadra rojiblanca.

El nuevo disco de Javier Blake provocó bendiciones… y excomuniones

Con sus temas supo que no estaba solo. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
El título del nuevo disco de , “”, confundió a más de un fan que ya lo hacía convertido al cristianismo. El músico lo aclaró rápido: no, no se volvió religioso. Solo creció, como todos, escuchando frases como “Primero Dios” o “Dios me libre”. “Está en nosotros, aunque lo neguemos”, explica. Aun así, el título detonó polémica: hubo quienes no quisieron comprar la merch porque decía “Dios”, y quienes se lo aplaudieron por el tono espiritual del álbum. Blake lo tomó con humor: su disco ya generó debate, y en México eso vale oro.

