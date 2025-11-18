“Mi papá no tiene talento”, dijo Sergio Mayer Mori en una charla que sostuvo al interior de “La Granja VIP”, reality show en el que participa.

“Voy a decirlo aquí, mi jefe no tiene talento. Mi jefe actúa muy mal, no canta un carajo, no baila un carajo; pero ha vivido toda su vida de actuar, bailar y cantar el cabrón”, añadió el joven sobre el exGaribaldi.

Ante esto, usuarios de redes sociales reaccionaron en su contra. No sólo señalaron que Mori tampoco ha demostrado tener aptitudes artísticas; sino que, lo cuestionaron: si el papá no tiene talento, ¿de dónde lo sacaría el hijo?.

En sus últimos días, el diseñador de las estrellas vivió con temor

Abogados del fallecido Héctor Terrones revelaron que el diseñador vivió la última etapa de su vida con miedo hacia sus familiares.

El licenciado Héctor Pérez Rivera aseguró que tiene pruebas de los señalamientos del experto en moda.

Reveló que Héctor pasó sus últimos días en un asilo para adultos mayores, debido a una afección que tenía en la columna y por la que necesitaba ayuda constante. Fue hasta este lugar cuando, el pasado 17 de octubre, se presentaron “unas personas” con una orden de presentación en su contra por un delito de índole sexual.

Sin embargo, Pérez Rivera aclaró que no existe ninguna denuncia contra su fallecido cliente.

Ante esto, su familia le ofreció "protección", pero a cambio le pidieron que firmara una serie de documentos relacionados con la sesión de derechos de propiedades.

En el cajón, canciones no conocidas de José Alfredo Jiménez

José Alfredo Jiménez Medel, hijo del famoso cantante y compositor, José Alfredo Jiménez, asegura que tiene en sus manos al menos siete canciones inéditas de su padre; sin embargo, este material no verá la luz, al menos por el momento.

Lo que sí le interesa, dice, es que al igual que ha pasado con figuras como Juan Gabriel, el charro tenga su propio documental en el que se relate cómo fue su vida antes y durante su época de fama.

José Alfredo Jiménez Medel. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

