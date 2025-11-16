La competencia por el rating es voraz en la tv abierta, todos los productores pelean estar en la cima con sus historias, pero a “La Rosa de Guadalupe” no hay quien le gane. El programa de Televisa producido por Miguel Ángel Herros lleva 17 años, siempre en los primeros lugares, pero en las últimas semanas, ni los más atractivos elencos ni los grandes estrenos de telenovelas le han ganado a la guadalupana.

El unitario ha estado acercándose a los 5 millones de televidentes a nivel nacional, de acuerdo con cifras de HR Ratings, lo que reafirma que, programas irán, programas vendrán, pero el airecito de “La Rosa de Guadalupe” se siente (muy) fuerte en el canal de Las Estrellas.

Un mes después, “La Casa de los Famosos” provoca polémica

Martha Guzmán y Mar Contreras se enganchan en polémica

“La Casa de los Famosos México” tiene más de un mes que terminó, pero algunos siguen enganchados con el drama que se vivió adentro con sus habitantes, entre ellos la comunicadora Martha Guzmán, quien es muy amiga de Dalilah Polanco.

Al parecer la también locutora asistió a ver el musical “Mentiras”, en el cual acaba de debutar Mar Contreras como Daniela, con críticas divididas tanto por su interpretación como por su calidad vocal, y esto no lo dejó pasar Martha, quien a través de su cuenta de X expresa que un montaje como éste merece tener el mejor elenco, sobre todo porque el público paga por ver algo de calidad, por eso aplaudía el abucheo a la soberbia, tal vez refiriéndose a la archirrival de Dalilah en el reality.

En realidad, lo único que logró fue que todos los fans de Mar se le vinieran encima, no sólo para insultarla, también para hacerle ver que ya no estaban compitiendo, pero ambas partes se engancharon en dimes y diretes por un largo rato, así que la productora Rosa María Noguerón debe estar contenta, porque su reality show sigue despertando pasiones ya sin estar al aire.

Martha Gumzán y Martha Contreras. Foto: Instagram oficial.

Lo que jamás haría Rodrigo García de su padre, García Márquez

Hay algo que Rodrigo García, director de las películas “Familia” y “Nueve vidas”, jamás haría: filmar una adaptación de las novelas de su papá, el escritor Gabriel García Márquez. Lo dice sin problemas y no es porque tenga miedo de enfrentar ese universo, sino porque no tendría ganas ni paciencia para emprender una gira internacional y responder a cada reportero qué sintió al hacer algo de su padre. “No podría”, responde de buen humor el cineasta.

Ahora espera el próximo año el lanzamiento de la segunda temporada de “Cien años de soledad”, serie que aunque ve cosas sólo por gusto, realmente ha dejado todo a los responsables del proyecto.

La obra maestra de Gabriel García Márquez llega al streaming. Foto: Netflix

