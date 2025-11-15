Más Información

Este sábado 15 de noviembre, elvivió una serie de ajustes inesperados en su programación debido a la cancelación del cantante italiano. Aunque estos cambios alteraron ligeramente los horarios del festival, no afectaron el curso general del evento, y de hecho, benefició a otros artistas.

Lo sucedido con el vocalista de Måneskin, fue uno de los eventos más comentados, ya que su presentación se empalmaba con la de la banda estadounidense Alabama Shakes, creando un dilema para muchos fanáticos. Sin embargo, esto permitió a la cantante francesa Jehnny Beth ganar espacio en el escenario Doritos, un lugar que ella aprovechó al máximo.

Beth salió al escenario al atardecer, justo cuando el sol se ocultaba y la atmósfera del festival cambiaba de tono.

Lee también:

Con canciones como “Broken Rib”, “High Resolution Sadness” y “I Still Believe”, la artista originaria de Poitiers, Francia, revitalizó la noche con su poderosa presencia.

Sus temas profundos y su entrega en el escenario pusieron al público a mover la cabeza, a gritar, y a sumergirse en la oscuridad emocional que caracteriza su música. “Yo estoy rota, tú estás roto, pero no puedo aceptar la desesperación”, dijo en perfecto español, conectando con la audiencia.

¿Por qué canceló su presentación Damiano David?

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un comunicado en el que expresó su deseo de haberse podido presentar en el Autódromo Hermanos Rodríguez: "Llevaba muchísimo tiempo esperando regresar a México y tocar en el Corona Capital".

Sin embargo, debido a motivos de salud, se vio obligado a cancelar su participación: "Despertarme hoy con una fuerte gripe ha sido realmente desagradable, y a pesar de haber intentado llegar hasta el último momento, no estoy en condiciones de presentarme esta noche".

Damiano expresó estar "con el corazón roto" por no poder cumplir con su presentación y agradeció el apoyo de sus seguidores: "Los amo a todos", concluyó.

Lee también:

