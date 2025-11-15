Más Información

Tijuana será el epicentro de la migración digna: Festival "Cine sin Fronteras" se estrena en 2025

Tijuana será el epicentro de la migración digna: Festival "Cine sin Fronteras" se estrena en 2025

Fundación Sebastián reconoce a figuras de la cultura, ciencia y periodismo con el Summa Cum Laude

Fundación Sebastián reconoce a figuras de la cultura, ciencia y periodismo con el Summa Cum Laude

Magia e historia, en el arte de Marta Palau

Magia e historia, en el arte de Marta Palau

José María Velasco, botánico: revelan su lado más personal

José María Velasco, botánico: revelan su lado más personal

Mi vida dentro de la vida de la UNAM

Mi vida dentro de la vida de la UNAM

Vandalizan exposición de Día de Muertos en las Rejas de Chapultepec 

Vandalizan exposición de Día de Muertos en las Rejas de Chapultepec 

vivió su segundo día de actividades, si el viernes estuvo marcado por el predominio del rock y la nostalgia, este sábado el ambiente se tornó más ecléctico, con la música electrónica de OMD y el pop contagioso de Chappell Roan acaparando toda la atención.

Bajo el calor del mediodía, las primeras presentaciones fueron de la banda indie de Minnesota, Hippo Campus, y el dúo neoyorquino Cults. Ambos se presentaron en el escenario Corona Sunset y, aunque no convocaron a grandes multitudes, sí crearon un ambiente escandaloso.

Hippo Campus ofreció canciones como "Tooth Fairy" y "Bad Dream Baby", mientras que Cults dio un toque de energía pop alternativo con temas como Onions y Crybaby.

Lee también:

A medida que avanzaba la tarde, los fanáticos de Chappell Roan empezaron a llenar el Corona Stage, incluso cuando el DJ Lyrah animaba el escenario con sus pistas. Los seguidores de la cantante no dudaron en esperar más de siete horas para ver a la intérprete de "Good Luck, Babe!" en vivo, asegurando que su única razón para asistir al festival era verla.

Más tarde, el festival retomó su lado más rockero con la banda escocesa Mogwai y la australiana Angie McMahon. Mogwai presentó un set energético con temas como "Good Gets You Back" y "Hi Chaos" en el Corona Stage, mientras que McMahon, en el Nivea Stage, cautivó a la audiencia con su fusión de indie, rock, soul y folk.

El estilo de Chappell Roan

Entre tanto, el inconfundible estilo de Chappell Roan dejó huella, ya que muchos de sus seguidores comenzaron a imitar su estilo con sombreros rosas y maquillaje. Sin embargo, otros fans de la cantante no solo disfrutaron de su show, sino que aprovecharon el festival para explorar otros géneros: algunos se dejaron llevar por el rock de The Struts o el pop de Guismo Varillas, mientras otros se aventuraban a las atracciones del festival.

Lee también:

Cuando la temperatura comenzó a bajar, Grizzly Bear, The Struts y Quendressa tomaron los escenarios Doritos, Corona Sunsets y Viva Tent, respectivamente, deleitando a sus fanáticos. Grizzly Bear, liderada por Ed Droste, dio un show cautivador que encantó a sus seguidores con canciones como "Southern Point" y "Alligator".

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal suelta polémico comentario sobre su boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”. Foto: EFE

“Lo bueno es que es con la misma”: Nodal suelta polémico comentario sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton. Foto: AFP / AP

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton

Eiza González. Foto AFP

Eiza González deslumbra con ‘bikini body’ e irradia felicidad en Costa Rica

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

[Publicidad]