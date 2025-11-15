El Festival Corona Capital vivió su segundo día de actividades, si el viernes estuvo marcado por el predominio del rock y la nostalgia, este sábado el ambiente se tornó más ecléctico, con la música electrónica de OMD y el pop contagioso de Chappell Roan acaparando toda la atención.

Bajo el calor del mediodía, las primeras presentaciones fueron de la banda indie de Minnesota, Hippo Campus, y el dúo neoyorquino Cults. Ambos se presentaron en el escenario Corona Sunset y, aunque no convocaron a grandes multitudes, sí crearon un ambiente escandaloso.

Hippo Campus ofreció canciones como "Tooth Fairy" y "Bad Dream Baby", mientras que Cults dio un toque de energía pop alternativo con temas como Onions y Crybaby.

En su segundo día, el Corona Capital ofreció una experiencia ecléctica. Cults hizo vibrar al público con su pop alternativo en "Crybaby", mientras que Grizzly Bear conquistó con la intensidad de "Southern Point"

A medida que avanzaba la tarde, los fanáticos de Chappell Roan empezaron a llenar el Corona Stage, incluso cuando el DJ Lyrah animaba el escenario con sus pistas. Los seguidores de la cantante no dudaron en esperar más de siete horas para ver a la intérprete de "Good Luck, Babe!" en vivo, asegurando que su única razón para asistir al festival era verla.

Más tarde, el festival retomó su lado más rockero con la banda escocesa Mogwai y la australiana Angie McMahon. Mogwai presentó un set energético con temas como "Good Gets You Back" y "Hi Chaos" en el Corona Stage, mientras que McMahon, en el Nivea Stage, cautivó a la audiencia con su fusión de indie, rock, soul y folk.

El estilo de Chappell Roan

Entre tanto, el inconfundible estilo de Chappell Roan dejó huella, ya que muchos de sus seguidores comenzaron a imitar su estilo con sombreros rosas y maquillaje. Sin embargo, otros fans de la cantante no solo disfrutaron de su show, sino que aprovecharon el festival para explorar otros géneros: algunos se dejaron llevar por el rock de The Struts o el pop de Guismo Varillas, mientras otros se aventuraban a las atracciones del festival.

Cuando la temperatura comenzó a bajar, Grizzly Bear, The Struts y Quendressa tomaron los escenarios Doritos, Corona Sunsets y Viva Tent, respectivamente, deleitando a sus fanáticos. Grizzly Bear, liderada por Ed Droste, dio un show cautivador que encantó a sus seguidores con canciones como "Southern Point" y "Alligator".

