Con un ambiente digno de una fiesta de 15 años, el festival Corona Capital arrancó desde el mediodía de ayer en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando los primeros fans llegaron para tomarse selfies y pasear en los diferentes stands de los patrocinadores, previo a los shows de las primeras bandas.

Fueron los estadounidenses de Bad Bad Hats quienes reunieron a un grupo pequeño pero emocionado de fanáticos de su rock chill out en el escenario Nivea.

Mientras que la artista nigeriana radicada en Toronto, Debby Friday, hacía lo propio con su música electrónica en el Viva Tent y la banda de indie rock, Whitney, encandilaba el escenario principal en el primer día caluroso del festival.

El ritmo de la tarde comenzó a acrecentarse en el escenario Doritos cuando la banda británica Circa Waves contagió a la gente con su indie rock inocuo.

Poco después, en el escenario Corona, unos viejos conocidos hacían acto de presencia con su emblemática canción “Are you gonna be my girl”. Se trataba de Jet, que puso nostalgia en la ecuación festiva. También sonaron “Last chance”, “Get what you need” y “Hurry hurry”, de lo más reciente.

Mientras los australianos festejaron con su público su primera vez en la Ciudad de México, al otro lado de la curva cuatro del Autódromo, el dance de Shermanology y el folk de Hollow Coves sonaban contrastando los ritmos.

Ya entrada la fiesta, apareció 4 Non Blondes, que desató la nostalgia noventera en el escenario Doritos, donde los presentes, con chela en mano, esperaban su tema insignia “What’s up”, uno que marcó a toda una generación y el cual llegó sin premura, tras el cover “Rock n’ roll”, de Led Zeppelin.

En los otros escenarios, el cantante belga-egipcio Tamino y la cantautora estadounidense Sarah Kinsley embelesaban al público con su rock y pop alternativo.