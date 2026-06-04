A pocos días de que comience el Mundial 2026, el futbol ya no solo se juega en la cancha. Marcas como Bershka, Panam, C&A, Cuidado con el Perro y Fashion Nova han lanzado prendas inspiradas en distintas selecciones nacionales que retoman algunos de los códigos estéticos más fuertes del momento: siluetas deportivas, referencias retro, colores nacionales y ese aire nostálgico que ha convertido a los jerseys en una de las tendencias más importantes de la temporada.

Desde opciones pensadas para un look casual de fin de semana hasta piezas que pueden integrarse fácilmente a la tendencia blokecore, estas son algunas de las prendas que vale la pena tener en el radar.

Bershka apuesta por el futbol con un toque urbano

La camiseta oversize de México lleva la estética de los jerseys clásicos a una silueta relajada y contemporánea. En color verde, incorpora gráficos inspirados en la Selección Mexicana y un corte amplio que funciona tanto con shorts de mezclilla como con faldas deportivas.

Foto: Bershka

Por otro lado, el top halter México ofrece una interpretación más femenina de la tendencia futbolera. Su diseño ajustado al cuerpo y cuello halter lo convierten en una pieza ideal para quienes buscan un look más atrevido sin abandonar la inspiración deportiva.

Panam lleva el orgullo mexicano a los básicos del verano

La playera crop Mundial de Panam apuesta por el verde como protagonista y combina referencias deportivas con una silueta corta perfecta para los días más cálidos.

Foto: Panam

En la misma línea aparece la playera crop Mexa, una versión más casual que incorpora elementos gráficos inspirados en la identidad mexicana. Es una pieza sencilla, fácil de combinar y perfecta para quienes buscan sumarse al espíritu mundialista sin recurrir a un jersey tradicional.

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C&A revive la estética deportiva retro

La playera deportiva verde es una de esas prendas que recuerdan a los uniformes de entrenamiento de los años noventa. Su diseño sencillo permite integrarla fácilmente a cualquier guardarropa.

Foto: C&A

Mientras tanto, el polo tejido de rayas apuesta por una de las tendencias que más fuerza han cobrado en el último año: los polos de inspiración vintage. Con franjas horizontales y una estética que recuerda a los clubes deportivos clásicos, es una alternativa elegante para quienes prefieren un enfoque más discreto.

Cuidado con el Perro se inspira en las selecciones internacionales

La marca mexicana presenta una playera dedicada a México en color negro que se aleja del clásico verde para apostar por una estética más urbana y fácil de combinar.

Foto: Cuidado con el Perro

También destaca la playera inspirada en Francia, confeccionada en azul marino y con detalles que evocan la identidad visual de la selección europea. Una opción ideal para quienes buscan salir de los colores tradicionales.

Fashion Nova lleva la tendencia futbolera al siguiente nivel

La propuesta más arriesgada llega de la mano de Fashion Nova con el Brazil Mesh Collar Jersey, una pieza inspirada en la selección brasileña que mezcla la estética de los jerseys con detalles de malla y una silueta más fashionista.

Foto: Fashion Nova

A ella se suma la sudadera cropped de Portugal, que combina colores vibrantes, referencias futbolísticas y un corte corto que conecta con algunas de las tendencias más fuertes del street style actual.

Lo interesante de estas colecciones es que demuestran cómo el Mundial ha trascendido el deporte para convertirse en una influencia dentro de la moda. Ya sea a través de una camiseta oversize, un polo retro o una sudadera inspirada en una selección internacional, las prendas futboleras se han convertido en una forma más de expresar estilo personal.

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