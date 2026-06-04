El Mundial 2026 no solo se jugará en los estadios. También se disputará en las calles, las pasarelas y el universo de la moda. Con esa idea nació Nike X2, una iniciativa que reúne a siete selecciones nacionales, siete colaboradores creativos y siete organizaciones comunitarias para construir una de las propuestas más ambiciosas que la firma deportiva ha presentado alrededor de una Copa del Mundo.

Más que una colección de jerseys o prendas deportivas, se trata de un ejercicio de identidad cultural donde cada país interpreta el futbol desde su propia estética.

El proyecto incluye ropa, accesorios, jerseys prematch y una nueva línea de tenis llamada Cryoshot, inspirada en algunos de los botines más icónicos de la historia de Nike, reinterpretados para el día a día.

¿Qué es Nike X2?

La propuesta busca mostrar que el futbol actual ya no vive únicamente en los 90 minutos de un partido. Nike define X2 como una conversación entre deporte, cultura y comunidad, donde cada colección refleja la personalidad de un país a través de la mirada de un diseñador, artista o marca invitada.

Las selecciones participantes son:

Francia

Canadá

Inglaterra

Países Bajos

Nigeria

Corea del Sur

Estados Unidos

Cada una cuenta con una colaboración distinta.

Francia x Jacquemus

Probablemente la colaboración más esperada. El diseñador francés Simon Porte Jacquemus trasladó su visión minimalista al uniforme previo a los partidos de la selección francesa.

La colección apuesta por una paleta limpia en tonos blancos y crema, con siluetas relajadas y detalles que recuerdan la elegancia effortless que ha convertido a Jacquemus en una de las firmas más influyentes de la moda contemporánea.

La propuesta también incluye una versión Cryoshot inspirada en los legendarios Nike Tiempo R10, reinterpretados bajo la estética refinada de la casa francesa.

Canadá x NOCTA

Foto: Nike

Cuando Drake y el futbol se encuentran. La colaboración entre la selección canadiense y NOCTA, la marca creada por Drake, toma como punto de partida el orgullo nacional.

El característico color dorado de NOCTA aparece en varias piezas, mientras que la hoja de maple se convierte en el elemento central de la narrativa visual.

La colección mezcla referencias deportivas con códigos propios del streetwear canadiense, demostrando por qué NOCTA se ha convertido en una de las líneas más exitosas dentro del ecosistema Nike.

Inglaterra x Palace

Foto: Nike

El futbol británico visto desde la cultura urbana. La marca londinense Palace fue la elegida para reinterpretar a los Three Lions.

El resultado es una cápsula que toma elementos del skate, la música y la cultura juvenil británica para crear una propuesta mucho más atrevida que un uniforme tradicional.

Tipografías gráficas, referencias noventeras y una energía claramente urbana convierten a esta colección en una de las más codiciadas del proyecto.

Países Bajos x Patta

Si alguien podía representar a Países Bajos, era Patta. La firma nacida en Ámsterdam lleva años construyendo puentes entre la moda, la música y el deporte.

Para X2, la marca reinterpretó la identidad neerlandesa desde una óptica contemporánea, manteniendo el protagonismo del naranja pero incorporando detalles inspirados en la cultura callejera de la ciudad.

La colección destaca por su equilibrio entre herencia futbolística y diseño actual.

Nigeria x Slawn

Foto: Nike

Arte contemporáneo y futbol africano. El artista británico-nigeriano Slawn fue el encargado de trabajar con la selección de Nigeria.

Su propuesta toma inspiración de los grafitis, las ilustraciones espontáneas y la energía creativa de Lagos para construir una de las colecciones más expresivas del proyecto.

Nigeria ya había revolucionado la conversación de moda y futbol con sus jerseys del Mundial de 2018, y esta nueva colaboración continúa esa tradición.

Corea del Sur x G-Dragon

Foto: Nike

Moda, K-pop y futbol en una sola colección. La selección surcoreana unió fuerzas con G-Dragon y su marca PEACEMINUSONE, una de las más influyentes del streetwear asiático.

La cápsula combina referencias futbolísticas con los códigos creativos del artista, incluyendo detalles gráficos, prendas técnicas y una reinterpretación de los Nike CTR360 convertidos en Cryoshot.

Es una colección que conecta directamente con el creciente poder cultural de Corea del Sur en la moda global.

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Estados Unidos x V.A.A.

El legado de Virgil Abloh también está presente. Para Estados Unidos, Nike trabajó con V.A.A. (Virgil Abloh Archive), incorporando elementos inspirados en la visión creativa del diseñador que transformó la relación entre lujo y streetwear.

La colección retoma referencias del Mundial de 1994, celebrado precisamente en Estados Unidos, pero reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea.

La nostalgia, el diseño gráfico y la influencia cultural de Abloh se convierten en los protagonistas de esta cápsula.

¿Cuándo estará disponible?

Nike confirmó que las cápsulas estarán disponibles en tres fases:

11 de junio de 2026: lanzamiento en las tiendas y canales de cada colaborador y federación.

13 de junio de 2026: llegada a Dover Street Market.

16 de junio de 2026: lanzamiento global a través de Nike SNKRS y retailers seleccionados.

El Mundial también se juega en la moda

Más allá de las prendas, Nike X2 deja claro que el Mundial 2026 será también un fenómeno cultural. La compañía reunió a algunas de las figuras más relevantes del diseño, el streetwear, la música y el arte para demostrar que hoy el futbol no termina cuando suena el silbatazo final.

Y si algo queda claro con esta colección es que, rumbo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, la moda ya empezó a jugar su propio partido.

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