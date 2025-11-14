Más Información

No hay mal, ni bien, que dure100 años, y rumbo al cierre del primer día del 15 aniversario del Corona Capital las energías comenzaban a flaquear, cosa que se olvidó al escuchar los primeros riffs de la banda escocesa .

Liderada por Alex Kapranos, la agrupación dio rienda suelta a su estilo dance-rock, con lo que inyectó estamina a los cientos de fanáticos presentes, los cuales de un salto se levantaron de sus cómodos asientos improvisados y se acercaron más a la masa amorfa que se formaba frente al escenario.

Temas como “The Dark of the Matineé”, “Night o day” y “Take me out”, sonaron fuerte como antesala a lo que mucha gente esperaba ya, el cierre con en el mismo escenario y Foo Fighters en el Corona.

“Estamos muy felices de estar aquí en Corona Capital”, comentó Kapranos.

A la par, Bôa y Sub Urban hacían lo suyo frente a otro cúmulo de fanáticos, con ritmos de rock y electrónica, respectivamente, recordando que en el festival hay música para todos los gustos.

Uno de los momentos más esperados llegó con la presencia de Josh Homme y compañía, Queens of the Stone Age compartía horario con el dúo francés de Polo & Pan y el proyecto de los neozelandeses de Leisure.

Sin embargo ya estamos entrados con el rock y Queens of the Stone Age es recordar ese hardrock que en la actualidad ya no suena tanto o se ha suavizado creando otra tonalidad del rock.

Non 4 Blondes. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Non 4 Blondes. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Hola Ciudad de México, ¿cómo están?, ¡mothers fuckers!”, dijo Homme agradecido por todo el cariño que le dan los fans.

Esa idea del caos, la belleza y la muerte que la banda californiana trae cargando en su letras se pudo escuchar en temas como, “Little Sister”, “In my head” y “Burn the witch”, que sonaron poderosas y estruendosas como ellas solas al inicio del concierto, reafirmando el amor que los cientos o miles de mexicanos les profesan. Digno final para uno de los escenatios de los 15 años del Festival Corona Capital.

Queens of the Stone Age. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Queens of the Stone Age. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
