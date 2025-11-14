No hay mal, ni bien, que dure100 años, y rumbo al cierre del primer día del 15 aniversario del Corona Capital las energías comenzaban a flaquear, cosa que se olvidó al escuchar los primeros riffs de la banda escocesa Franz Ferdinand.

Liderada por Alex Kapranos, la agrupación dio rienda suelta a su estilo dance-rock, con lo que inyectó estamina a los cientos de fanáticos presentes, los cuales de un salto se levantaron de sus cómodos asientos improvisados y se acercaron más a la masa amorfa que se formaba frente al escenario.

Temas como “The Dark of the Matineé”, “Night o day” y “Take me out”, sonaron fuerte como antesala a lo que mucha gente esperaba ya, el cierre con Queen of the Stone Age en el mismo escenario y Foo Fighters en el Corona.

“Estamos muy felices de estar aquí en Corona Capital”, comentó Kapranos.

A la par, Bôa y Sub Urban hacían lo suyo frente a otro cúmulo de fanáticos, con ritmos de rock y electrónica, respectivamente, recordando que en el festival hay música para todos los gustos.

Uno de los momentos más esperados llegó con la presencia de Josh Homme y compañía, Queens of the Stone Age compartía horario con el dúo francés de Polo & Pan y el proyecto de los neozelandeses de Leisure.

Sin embargo ya estamos entrados con el rock y Queens of the Stone Age es recordar ese hardrock que en la actualidad ya no suena tanto o se ha suavizado creando otra tonalidad del rock.

“Hola Ciudad de México, ¿cómo están?, ¡mothers fuckers!”, dijo Homme agradecido por todo el cariño que le dan los fans.

Esa idea del caos, la belleza y la muerte que la banda californiana trae cargando en su letras se pudo escuchar en temas como, “Little Sister”, “In my head” y “Burn the witch”, que sonaron poderosas y estruendosas como ellas solas al inicio del concierto, reafirmando el amor que los cientos o miles de mexicanos les profesan. Digno final para uno de los escenatios de los 15 años del Festival Corona Capital.

