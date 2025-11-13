Más Información

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México () estimó que la edición 15 del festival de música , que se celebrará del 14 al 16 de noviembre, dejará una derrama económica superior a los 730 millones 578 mil pesos.

En un comunicado el organismo señaló que el evento que se realizará en el beneficiará principalmente a los giros comerciales de alimentos y bebidas, tiendas de conveniencia, restaurantes, cafeterías, bares y hoteles, así como al servicio de taxi directo y por aplicación.

Destacó que en cuanto al sector hotelero, la institución prevé un incremento en la ocupación de hoteles cercanos al recinto, la cual alcanzará entre el 70% y 80% de capacidad durante el fin de semana.

Recordó que el festival musical reunirá a 235 mil asistentes durante tres días, con un cartel encabezado por artistas de talla internacional como Foo Fighters, Linkin Park y Queens of the Stone Age.

"Canaco CDMX reconoce el valor de este tipo de eventos para dinamizar la economía local, fortalecer el turismo y posicionar a la Ciudad de México como un referente cultural y musical a nivel internacional", señaló.

