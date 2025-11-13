La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que la edición 15 del festival de música Corona Capital, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre, dejará una derrama económica superior a los 730 millones 578 mil pesos.

En un comunicado el organismo señaló que el evento que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez beneficiará principalmente a los giros comerciales de alimentos y bebidas, tiendas de conveniencia, restaurantes, cafeterías, bares y hoteles, así como al servicio de taxi directo y por aplicación.

Destacó que en cuanto al sector hotelero, la institución prevé un incremento en la ocupación de hoteles cercanos al recinto, la cual alcanzará entre el 70% y 80% de capacidad durante el fin de semana.

Recordó que el festival musical reunirá a 235 mil asistentes durante tres días, con un cartel encabezado por artistas de talla internacional como Foo Fighters, Linkin Park y Queens of the Stone Age.

"Canaco CDMX reconoce el valor de este tipo de eventos para dinamizar la economía local, fortalecer el turismo y posicionar a la Ciudad de México como un referente cultural y musical a nivel internacional", señaló.

