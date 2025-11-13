Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

“Llevo como cuatro horas esperando y todavía no llego ni a la mitad de la fila”, dijo Edelia González, de 50 años, vecina de la alcaldía Magdalena Contreras, quien llegó al alrededor de las 11:00 horas para vacunarse.

El lunes 10 de noviembre inició una en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, donde se aplican dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión, la afluencia provocó largas filas que se extendieron por varios metros desde temprana hora.

A pesar del tiempo de espera, González aseguró que la vacunación es una prioridad en esta .

El lunes 10 de noviembre inició una jornada masiva de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria. Foto: Arantxa Meave
El lunes 10 de noviembre inició una jornada masiva de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria. Foto: Arantxa Meave

“Considero que es de primera necesidad, es una cuestión de cuidado y de responsabilidad con uno y con los que convive día a día”, comentó la maestra mientras esperaba su turno.

Mendoza, de 41 años y residente de Coyoacán, relató que llevaba cerca de tres horas en la fila desde que llegó a las 10:00 de la mañana, para soportar el calor decidió llevar una sombrilla.

Lee también:

“Está pesado esperar, pero al final es por la salud de uno”, mencionó.

Explicó que conoció de la campaña por redes sociales y eligió acudir al estadio por ser un punto que considera cercano y seguro.

“Están aplicando todas y lo veo muy seguro”, añadió.

Alexa, de 35 años, tardó cinco horas en recibir su vacuna, aunque dijo que tuvo suerte, pues pudo avanzar más rápido porque su hijo pequeño recibió prioridad.

Aplican dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. Foto: Arantxa Meave
Aplican dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. Foto: Arantxa Meave

“Como está chiquito, nos pasaron porque están priorizando a niños y adultos mayores”, comentó.

Sin embargo, detalló que aún esperaba a su hija mayor, de 18 años, quien continuaba formada.

Lee también:

“Dicen que algunos nos vamos a ir hasta las 7 u 8; lo bueno es que ya nos inyectaron”, señaló.

Juan Elorza, vecino de Álvaro Obregón, acudió con su hijo y su sobrina para aplicarles las vacunas de COVID-19 e influenza, pues prefieren evitar enfermedades en esta temporada.

“Es facilísimo enfermarte y así previenes”, dijo mientras aguardaba que terminaran de inmunizar a su hijo.

La afluencia provocó largas filas que se extendieron por varios metros desde temprana hora. Foto: Arantxa Meave
La afluencia provocó largas filas que se extendieron por varios metros desde temprana hora. Foto: Arantxa Meave

Consideró que, aunque la espera vale la pena, sería deseable retomar el sistema de citas.

“Cuando fue COVID agendar tu cita para vacunarte; me gustaría que volvieran a hacer eso”, mencionó.

La jornada continuará hasta el sábado 15 de noviembre hasta las 10:00 de la mañana, por lo que el personal de la universidad recomienda llegar desde muy temprano y alimentarse.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]