“Llevo como cuatro horas esperando y todavía no llego ni a la mitad de la fila”, dijo Edelia González, de 50 años, vecina de la alcaldía Magdalena Contreras, quien llegó al Estadio Olímpico Universitario alrededor de las 11:00 horas para vacunarse.

El lunes 10 de noviembre inició una jornada masiva de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, donde se aplican dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión, la afluencia provocó largas filas que se extendieron por varios metros desde temprana hora.

A pesar del tiempo de espera, González aseguró que la vacunación es una prioridad en esta temporada de bajas temperaturas.

El lunes 10 de noviembre inició una jornada masiva de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria. Foto: Arantxa Meave

“Considero que es de primera necesidad, es una cuestión de cuidado y de responsabilidad con uno y con los que convive día a día”, comentó la maestra mientras esperaba su turno.

Mendoza, de 41 años y residente de Coyoacán, relató que llevaba cerca de tres horas en la fila desde que llegó a las 10:00 de la mañana, para soportar el calor decidió llevar una sombrilla.

“Está pesado esperar, pero al final es por la salud de uno”, mencionó.

Explicó que conoció de la campaña por redes sociales y eligió acudir al estadio por ser un punto que considera cercano y seguro.

“Están aplicando todas y lo veo muy seguro”, añadió.

Alexa, de 35 años, tardó cinco horas en recibir su vacuna, aunque dijo que tuvo suerte, pues pudo avanzar más rápido porque su hijo pequeño recibió prioridad.

Aplican dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. Foto: Arantxa Meave

“Como está chiquito, nos pasaron porque están priorizando a niños y adultos mayores”, comentó.

Sin embargo, detalló que aún esperaba a su hija mayor, de 18 años, quien continuaba formada.

“Dicen que algunos nos vamos a ir hasta las 7 u 8; lo bueno es que ya nos inyectaron”, señaló.

Juan Elorza, vecino de Álvaro Obregón, acudió con su hijo y su sobrina para aplicarles las vacunas de COVID-19 e influenza, pues prefieren evitar enfermedades en esta temporada.

“Es facilísimo enfermarte y así previenes”, dijo mientras aguardaba que terminaran de inmunizar a su hijo.

La afluencia provocó largas filas que se extendieron por varios metros desde temprana hora. Foto: Arantxa Meave

Consideró que, aunque la espera vale la pena, sería deseable retomar el sistema de citas.

“Cuando fue COVID agendar tu cita para vacunarte; me gustaría que volvieran a hacer eso”, mencionó.

La jornada continuará hasta el sábado 15 de noviembre hasta las 10:00 de la mañana, por lo que el personal de la universidad recomienda llegar desde muy temprano y alimentarse.

