Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) y el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para facilitar créditos para emprendedoras y emprendedores que se capacitan en el subsistema de educación.

La titular de Fondeso, Daniela Cordero, explicó que el fondo cuenta distintos esquemas de financiamiento para impulsar el emprendimiento de quienes se capacitan en Pilares, con montos que van de los 10 mil a los 30 mil pesos, algunos de ellos con tasa de interés del 0%, y plazos de 12, 24 o 36 meses para su pago.

Pilares y Fondeso impulsan créditos para emprendedores con tasas de interés de 0%. Foto: Especial
Pilares y Fondeso impulsan créditos para emprendedores con tasas de interés de 0%. Foto: Especial

Agregó que también pueden obtener un préstamo de 25 mil pesos como parte del programa Capital Semilla.

Daniela Cordero expuso que se instalarán módulos en los Pilares para facilitar el registro a estos esquemas de financiamiento.

Pilares y Fondeso impulsan créditos para emprendedores con tasas de interés de 0%. Foto: Especial
Pilares y Fondeso impulsan créditos para emprendedores con tasas de interés de 0%. Foto: Especial

"Es importante que hoy hagamos esta firma, porque automáticamente, cuando hagan su solicitud, nosotros ya sabremos que están capacitadas y capacitados o están en vías de capacitación en Pilares", dijo la titular de Fondeso durante la firma del convenio.

 Agregó que hasta el momento van 50 solicitudes solicitudes de emprendedores de Pilares, de las cuales 40 corresponden a mujeres.

