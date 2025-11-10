Más Información
La Universidad Nacional Autónomo de México (UNAM) registró copiosa afluencia en el Mega Centro de Vacunación UNAM 2025, donde se aplicaron biológicos contra la COVID-19, influenza, neumococo y SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) para toda la población.
En ese sentido, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, explicó que a partir de hoy y hasta el próximo viernes 14 de noviembre, de 09:00 a 15:00 horas, se aplicarán un total 100 mil dosis en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria.
“25 mil para prevenir la COVID-19, la misma cantidad para evitar influenza y las otras 50 mil contra neumococo y SRP (sarampión, rubéola y parotiditis)”, detalló
Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, indicó que “la vacunación es la herramienta de salud preventiva más importante que tenemos y esta jornada es algo esencial para salvaguardar la salud de las y los universitarios y, por supuesto, de la población en general”.
Destacó que esta iniciativa es posible gracias a la suma de esfuerzos entre la Universidad Nacional, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos.
Por su parte, Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud capitalina, afirmó que las vacunas son seguras, efectivas, necesarias y gratuitas, por lo que, dijo, la meta del gobierno capitalino es prevenir padecimientos y evitar hospitalizaciones y muertes.
Del mismo modo, Samantha Gaertner, directora del Programa de Vacunación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, señaló que la inoculación simultánea ayuda a salvar vidas, prevenir complicaciones y hasta defunciones asociadas a enfermedades con mayor incidencia en la etapa invernal.
