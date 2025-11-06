Frente a los grandes desafíos de este siglo, la educación superior tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas basadas en ética, conciencia y evidencia científica, dijo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien este jueves encabezó la inauguración de la Feria Alumni UK 2025 “Construyendo puentes: Fortaleciendo los Vínculos Educativos entre el Reino Unido y México”, que reúne a 45 universidades británica.

“Reiteramos una invitación a seguir formando generaciones de estudiantes y profesionistas capaces de pensar globalmente y actuar localmente”, externó.

Recordó que la UNAM tiene 14 convenios vigentes con instituciones del Reino Unido. Entre 2014 y 2024 se registraron cerca de 400 estancias de miembros de la UNAM en universidades británicas y se publicaron tres mil artículos de investigación entre académicos de ambas naciones, en campos como la física, astronomía y ciencias de la Tierra, biología, medicina y ciencias ambientales, salud, derechos humanos e innovación.

Además, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM–Reino Unido, establecido en 2015 en el King’s College de Londres, ha consolidado la enseñanza del español. El rector detalló que en septiembre pasado el British Council firmó junto con la UNAM y la embajada británica, una Carta de Intención para robustecer la enseñanza y certificación del inglés, además de promover la inclusión.

Acompañado por el director general del Consejo Británico en México, Darren Coyle; y del cónsul general del Reino Unido en México, Jack Mably, Lomelí Vanegas resaltó que esta iniciativa representa una nueva etapa en la cooperación entre México y el Reino Unido, que no se limita a orientar a quienes buscan estudiar en el extranjero, sino que refleja la energía con que nuestras instituciones sostienen y amplían la infraestructura para la investigación, la divulgación y el diálogo.

En su oportunidad, Darren Coyle explicó que esta Feria, que promueve la movilidad académica, es la más grande que haya pensado ese organismo para México. Las universidades allí reunidas provienen de Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del norte.

Expuso que el Reino Unido es uno de los destinos preferidos por estudiantes de México para obtener un título de educación superior. Cada año poco más de mil 600 cursan un posgrado en una universidad de esa nación, algunos con becas, apoyos y créditos; al finalizar regresan a México para contribuir al desarrollo nacional.

Darren Coyle subrayó que la UNAM es un referente internacional por su prestigio y excelencia académica; lidera una parte de la producción científica en México y cuenta con un amplio listado de egresados que han realizado estudios también en Reino Unido.

Jack Mably compartió el orgullo de colaborar con instituciones académicas dinámicas y diversas, ricas en investigación, creatividad y experiencia como la UNAM con la que se construyan vínculos académicos más sólidos, que amplíen el acceso a la educación internacional y aseguren que esté abierta para todos y todas sin importar género, origen socioeconómico, “que la educación superior sea un espacio verdaderamente inclusivo y transformador”.

