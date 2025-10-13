Más Información

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México () denunció que esta noche un grupo de aproximadamente 30 personas encapuchadas y ajenas a ésta intentaron tomar las instalaciones con violencia y negándose a cualquier tipo de diálogo.

A través de una tarjeta informativa, detalló que, tras el retiro del grupo de encapuchados de la Facultad, se inició un levantamiento de los daños al .

Aunado a ello, indicó que las clases continúan en línea conforme a lo acordado con el estudiantado en las mesas de diálogo, decisión que, dijo, fue ratificada por el H. Consejo Técnico de la Facultad.

Además, destacó que cualquier propuesta de modificación deberá realizarse de manera colegiada y sin recurrir a la violencia, ni a la destrucción del patrimonio universitario.

Ante los hechos violentos, la institución reprobó la violencia e insistió en el diálogo como el mecanismo universitario para la solución de conflictos.

“La Facultad de Medicina siempre estará dispuesta al diálogo y a seguir construyendo juntos una comunidad armoniosa, en un ámbito de respeto y tolerancia”, expresó.

