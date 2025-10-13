Tras los daños causados por las lluvias e inundaciones de los días pasados en Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que da seguimiento con el Comité Nacional de Emergencias.

Este lunes 13 de septiembre, Sheinbaum Pardo visitó Querétaro e Hidalgo para supervisar la atención a las personas damnificadas.

Además recorrió los lugares afectados junto al gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, y el morenista Julio Menchaca, de Hidalgo.

"En compañía de integrantes del gobierno federal, visitamos Querétaro e Hidalgo, donde nos comprometimos a apoyar a todas y todos", dijo en sus redes está noche.

"A través de videollamada en Palacio Nacional dimos seguimiento con el Comité Nacional de Emergencias a las acciones en los cinco estados afectados por las lluvias", destacó.

"Junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum continuamos con las acciones coordinadas para la entrega de apoyos en las regiones afectadas del estado, fortaleciendo la respuesta operativa en territorio", dijo Menchaca.

Kuri aseguró que las familias serranas de Querétaro cuentan con sus gobiernos para apoyarse, recuperarse y volver a la normalidad, después de las recientes lluvias torrenciales.

"Hoy recorrí una de las zonas más afectadas de la Sierra Gorda con la Presidenta Claudia Sheinbaum; reconozco y agradezco su presencia, así como el acompañamiento y apoyo que está brindando a las y los queretanos en esta contingencia, destinando recursos de la federación para atender los daños que presentó la red carretera en la región", declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum en Querétaro, durante la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias. Foto: Presidencia

