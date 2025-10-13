Más Información

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

Sheinbaum reacciona a denuncia del youtuber Yulay; rechaza que ayuda para damnificados por lluvias sea con fines electorales

Sheinbaum reacciona a denuncia del youtuber Yulay; rechaza que ayuda para damnificados por lluvias sea con fines electorales

La presidenta recorrió este lunes Pinal de Amoles, comunidad de Querétaro afectada por las lluvias fuertes que se registraron en días recientes.

"Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias mexicanas. Saldremos adelante", escribió la mandataria federal en sus redes sociales.

El día de ayer, domingo 12 de octubre, recorrió los municipios de Huauchinango y La Ceiba, en Puebla, así como Poza Rica en Veracruz.

Lee también

Lee también

Lee también

Claudia Sheinbaum durante su recorrido en Querétaro por afectaciones de lluvias. Foto: X @Claudiashein
Claudia Sheinbaum durante su recorrido en Querétaro por afectaciones de lluvias. Foto: X @Claudiashein
Claudia Sheinbaum durante su recorrido en Querétaro por afectaciones de lluvias. Foto: X @Claudiashein
Claudia Sheinbaum durante su recorrido en Querétaro por afectaciones de lluvias. Foto: X @Claudiashein
Claudia Sheinbaum durante su recorrido en Querétaro por afectaciones de lluvias. Foto: X @Claudiashein
Claudia Sheinbaum durante su recorrido en Querétaro por afectaciones de lluvias. Foto: X @Claudiashein

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses