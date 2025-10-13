Más Información

Antes de iniciar la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente de la Corte , pidió un minuto de silencio por los fallecidos y las víctimas a causa del temporal en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, sin mencionar Veracruz.

Manifestó que el Pleno determinó hacer una aportación del salario de cada uno de ellos para la compra de víveres y sin especificar el monto.

Aguilar Ortiz comentó que van a establecer un punto de en los días subsecuentes en la sede del Máximo Tribunal del país y también en el edificio de Revolución.

“Vamos a estar recibiendo los víveres que sean necesarios que nos puedan apoyar, pues a toda la comunidad del hacemos este exhorto, esta invitación, obviamente que pueden también hacer las aportaciones en el interior del estado.

“En cada uno de los centros de justicia, las sedes de los distintos órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… Principalmente, agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, ropa para bebé, insumos para , artículos de baño y herramientas de mano, dejamos abierta esta invitación para que se sumen a esta colecta”, enfatizó.

El ministro sostuvo que la Corte también va a revisar de algunos objetos o recursos que tenga para hacer un aporte, “solidarizándonos con esta lamentable situación que se está viviendo en distintos Estados de nuestro país”.

