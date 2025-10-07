El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se reunió en la sede del Alto Tribunal con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), incluido el presidente del órgano Francisco Cervantes Díaz.

En un boletín informativo, la SCJN detalló que durante el encuentro, el ministro Aguilar aseguró a los empresarios que la nueva Corte será “el más grande garante de certeza jurídica”.

“El ministro presidente reafirmó su compromiso con el respeto a la legalidad y la justicia, y expresó que esto se realiza en estricto apego al marco constitucional”, señaló la Corte.

Asimismo, expresó su disposición para fomentar el diálogo con diversos sectores de la sociedad, “porque esto contribuye significativamente a generar confianza en México”.

En el encuentro, el ministro presidente aseveró al sector empresarial que tendrán un Máximo Tribunal “de puertas abiertas” que implemente mecanismos de diálogo que mejoren la percepción para incrementar la confianza.

De acuerdo con Aguilar Ortiz, la certeza jurídica se construye con “la aplicación de la norma y el cumplimiento de ella”.

“Tuve el gusto de reunirme con el presidente y representantes del Consejo Coordinador Empresarial. Reafirmé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una institución de puertas abiertas”, escribió Hugo Aguilar en sus redes sociales.

Y refrendó que el nuevo Poder Judicial electo en las urnas escuchará todas las voces con respeto y compromiso, “con el objetivo de brindar la certeza jurídica que impulsa el desarrollo económico del país”.

Según la SCJN, los representantes empresariales manifestaron que la nueva Suprema Corte es un pilar fundamental que permite crear un entorno propicio para inversiones nacionales y extranjeras.

Además, se reconoció el “esfuerzo y dedicación” de las ministras y ministros de la actual integración del Pleno en su labor jurisdiccional.

“Esto, a su vez, favorece la generación de nuevos empleos y promueve el crecimiento sostenido que se aspira a alcanzar”, señaló el Alto Tribunal.

