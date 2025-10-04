La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa aseguró que los derechos de los trabajadores no son concesiones del Estado, sino que su reconocimiento es una conquista legítima obtenida a través de luchas históricas, de organización colectiva y de sacrificios compartidos, aseguró.

En reunión con representantes del Congreso del Trabajo, Esquivel Mossa reconoció que esta agrupación encarna la aspiración colectiva de justicia social, ya que a lo largo de su historia ha defendido la unidad, la autonomía sindical y los derechos sociales, colocando siempre en el centro a la persona trabajadora.

En este sentido, dijo, un compromiso de la nueva Corte es consolidar la justicia laboral, así como velar porque los tribunales especializados actúen con imparcialidad, prontitud y sensibilidad hacia las personas trabajadoras y las causas sociales que representan.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se reunió con representantes del Consejo del Trabajo. Foto: Especial

Lee también Ministra Yasmín Esquivel garantiza derecho de un menor en orfandad a recibir pensión; protege también a la madre

La ministra reiteró que las y los juzgadores tienen un mandato claro: fortalecer el Estado de derecho, acercar la justicia a la ciudadanía y consolidar un sistema judicial que responda no a los intereses de unos cuantos, sino a las necesidades del pueblo de México.

Yasmín Esquivel Mossa reconoció que cuando la justicia y el movimiento obrero caminan juntos, México avanza hacia un futuro más digno y justo, porque “ambas entidades reconocemos que la justicia y el trabajo son dos caras de una misma moneda: la dignidad humana”, sentenció.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se reunió con representantes del Consejo del Trabajo. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft