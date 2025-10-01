A partir del 1 de septiembre, México experimentó una profunda transformación institucional con la reestructuración del Poder Judicial y, en particular, de la Suprema Corte. La legitimidad de los nuevos juzgadores dependerá de las sentencias que emitan, ya que estas también validarán la reforma constitucional y el proceso electoral que los llevó a sus puestos. José Ramón Cossío, ministro en retiro, nos habla al respecto.

