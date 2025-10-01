Más Información

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

IPN entregará doctorado Honoris Causa a Manuela Obrador, prima de AMLO; Cárdenas y Sergio Salomón también serán galardonados

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Pablo Vázquez promete justicia tras asesinato de jefe del sector Tlatelolco durante intento de asalto en Chalco

Detienen en España a Víctor Hugo "N", empresario de Nuevo León acusado de fraude

A partir del 1 de septiembre, México experimentó una profunda transformación institucional con la reestructuración del Poder Judicial y, en particular, de la Suprema Corte. La legitimidad de los nuevos juzgadores dependerá de las sentencias que emitan, ya que estas también validarán la reforma constitucional y el proceso electoral que los llevó a sus puestos. José Ramón Cossío, ministro en retiro, nos habla al respecto.

