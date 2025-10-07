Más Información

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , indicó que tras una agresión a policías estatales en Culiacán, donde falleció un elemento, autoridades de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa en coordinación con el Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo donde localizaron a los presuntos responsables.

De acuerdo con el funcionario federal, en el operativo se registró otra agresión a la autoridad que dejó como resultado cinco presuntos agresores fallecidos.

Además, se aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército y un vehículo implicado.

"Un elemento resultó herido y se encuentra fuera de peligro", confirmó el titular de la SSPC en sus redes sociales.

Ataque armado en Culiacán deja un policía estatal fallecido

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este martes 7 de octubre fueron atacados policías estatales en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria.

Basado en labores de inteligencia, se identificó que los agresores se refugiaron en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro.

"Al llegar al lugar, las autoridades que conforman el Grupo Interinstitucional fueron agredidas, repeliendo la agresión y logrando reducir a cinco presuntos delincuentes", informó la SSP Sinaloa en redes sociales.

Durante la agresión con fusiles automáticos, uno de los agentes perdió la vida a causa de las lesiones.

