Más Información

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Al afirmar que "no fue un asalto, fue un homicidio directo", Secretario de Seguridad (SSPC), afirmó que en el caso del asesinato del estilista en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, va haber resultados prontos, pues destacó que es una investigación que tiene líneas muy sólidas, por lo que "va haber resultados pronto".

En conferencia de prensa matutina de la presidenta , el secretario señaló que autoridades federales colaboran con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad capitalina.

Lee también

"Es una investigación que tiene líneas muy sólidas la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hemos estado en comunicación con la fiscal Bertha y también con el jefe de la policía, con Pablo Vázquez. Tienen una investigación muy sólida y va haber resultados pronto", aseguró.

"¿Y sobre que Polanco es de las zonas más seguras de la Ciudad?", se le insistió.

"Lo que pasa es que esto no fue un asalto, fue un , fue una ejecución. Estaban esperándolo, lo estaban vigilando y realizando una ejecución ahí. En Miguel Hidalgo han tenido también un descenso en incidencia delictiva", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses