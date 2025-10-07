Un juez federal dejó en libertad a Adrián Michel Zapiain Islas, alias “Terry”, identificado como presunto integrante de la célula delictiva “Cártel Nuevo Imperio” o “Los Mal Portados”, tras calificar de ilegal su detención, registrada la semana pasada en inmueble de la alcaldía Azcapotzalco, en la capital del país.

En audiencia de imputación, el juez de control consideró que hubo irregularidades de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Ciudad de México, SSPC, Ejército, Guardia Nacional, Marina y de la Fiscalía General de Justicia local, al momento de capturar a Zapiain Islas, un inmueble de la colonia Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco, que era utilizado como punto de almacenamiento y venta de droga, reportaron fuentes judiciales.

En comunicado conjunto, la Secretaría de Seguridad federal y la de la Ciudad de México informaron que derivado de trabajos de investigación e inteligencia y en seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de armas, se identificó en dicha colonia un domicilio que era utilizado como punto de almacenamiento y venta de droga.

Derivado de lo anterior, se implementaron vigilancias fijas y móviles en las que se recabaron datos de prueba necesarios con los que un juez de control otorgó el mandamiento judicial para intervenir el inmueble.

Ante ello, indicaron, se desplegó un operativo interinstitucional para ejecutar la orden de cateo, en el predio ubicado en la cerrada de Heptano, de la colonia Santa Cruz Acayucan, en el que se sin uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, así como respeto a los derechos humanos”, se detuvo a Adrián Michel Zapiain Islas, alias “Terry”, a quien le aseguraron dos armas de fuego, un lanzagranadas y diversas dosis de droga.

Así como cinco libretas, cinco teléfonos celulares, una caja de plástico que contenía varias cajitas de cartón y bolsitas con cierre hermético, dos bolsas con estampillas, diversa documentación, una computadora portátil y una tableta electrónica color negro.

Además, de dos vitroleros, uno de ellos con pastillas psicotrópicas y otro con varias dosis de cocaína, así como una bolsa de plástico transparente con varios envoltorios, dos refractarios de plástico y dos bolsas con la misma sustancia y una bolsa con diversas pastillas de color blanco, rosa y azul.

“También se hallaron varios recipientes que contenían cigarrillos con marihuana, diversas cajas que contenían la misma hierba, una báscula gramera, una caja de cartón condiferentes artículos para arma de fuego, una pistola con dos cargadores, un arma de fuego larga, un lanzagranadas y un vehículo”, señalaron.

Agregaron que al detenido se le informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Correspondiente para determinar su situación jurídica, en tanto, el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

