Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la estrategia de seguridad implementada en lo que va del año de gobierno para atacar a los grupos de la delincuencia.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 7 de octubre en Palacio Nacional, García Harfuch presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y expuso acciones estratégicas para garantizar la paz y reducir la criminalidad, proteger a las familias y combatir la impunidad.

En el Salón Tesorería, el titular de la SSPC resaltó los mecanismos de colaboración entre dependencias federales con los estados para el intercambio de información y realizar operativos conjuntos, “lo que resulta fundamental si consideramos que más del 90% de los delitos que se cometen en el país corresponden al fuero común”.

“Hoy contamos con un marco legal que fortalece nuestras capacidades para enfrentar los retos en materia de seguridad”, dijo.

Expuso que al 30 de septiembre han sido detenidas más de 34 mil personas por delitos de alto impacto; y se han asegurado 17 mil 200 armas de fuego, lo que se traduce en menos capacidad de fuerza para los grupos criminales y menos violencia en las calles. Resaltó el aseguramiento de 283 toneladas de droga, incluyendo más de 3 millones de pastillas de fentanilo.

Agregó que en 22 estados se han destruido mil 564 laboratorios clandestinos y asegurado más de dos millones de litros y más de 400 toneladas de sustancias químicas, “una cifra sin precedentes”.

“Hemos observado una disminución sostenida en los homicidios dolosos, que en septiembre representa una reducción de 32% en el promedio diario de este delito. Esto significa 27 homicidios menos que en septiembre de 2024”, indicó García Harfuch.

Resaltó acciones contra la delincuencia en los estados, como en Guanajuato, donde dijo, descendieron los homicidios en 61%. En Sinaloa, señaló que la reducción de este delito fue de 42%.

Contra el Tren de Aragua celebró un ataque contra este grupo en la Ciudad de México, donde se detuvo a Nelson Artuto “N”, considerado uno de los principales operadores.

Sobre el robo de combustible, el secretario de Seguridad destacó acciones en San Luis Potosí, Querétaro y Yucatán con la detención de 15 personas y al aseguramiento de 785 mil litros de hidrocarburo y autotanques,

En cuanto a la estrategia nacional contra la extorsión, mencionó que se recibieron 59 mil 283 llamadas de extorsión al número telefónico 089, pero el 74% fueron no consumadas gracias al acompañamiento de los operadores.

