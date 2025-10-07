Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que tras el lanzamiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se ha incrementado en 85% las denuncias por extorsión al teléfono 089, pues pasó de 349 denuncias diarias en junio de este año a 647 en septiembre pasado.

En total, indicó la titular del Secretariado Ejecutivo, se han recibido 59 mil 283 llamadas de denuncias de extorsión

En Palacio Nacional, Marcela Figueroa destacó que el 74% fueron extorsiones no fueron consumadas por la orientación recibida en tiempo real; 16% fueron denuncias de números telefónicos que intentó extorsionar, y 10% fueron extorsiones consumadas.

"De enero a junio teníamos un promedio de 349 denuncias diarias en el 089, a partir de que se inició la Estrategia tenemos un promedio de 647 denuncias diarias, lo que representa 85% en el incremento de la denuncia al 089 por extorsión.

"Desde que inició la Estrategia hay un total registrado de 59 mil 283 llamadas que se han atendido por extorsión a través del 089 en todas las entidades federativas. De estas, el 74% se trata de extorsiones no consumada, es decir, que se han podido prevenir gracias a la estrategia, a la confianza de la ciudadanía en llamar al 089 y a la capacitación y coordinación que se ha tenido sobre todo esta capacitación a los operadores del 089 para dar orientación en tiempo real y que estás extorsiones puedan limitarse. Asimismo, tenemos 16% denuncias de número que intentó hacer extorsión en el pasado, y finalmente, el 10% se trata de extorsiones consumadas".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, Marcela Figueroa destacó que se han abierto mil 986 carpetas de investigación iniciadas por fiscalías.

"A través de esta Estrategia se está en fortaleciendo la denuncia, incentivando la denuncia para poder abrir carpetas de investigación", agregó.

